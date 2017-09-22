|
Низкий спрос на iPhone 8 привел к падению акций Apple
23.09.2017 18:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 сен — Sputnik. Акции американской корпорации Apple упали на 1,5% в минувшую пятницу, а с начала недели в целом они снизились более чем на 5,2%, сообщает
Новые продукты Apple были
В странах первой волны продажи iPhone 8 и iPhone Plus стартовали 22 сентября. От предыдущего поколения смартфоны отличаются стеклянной задней крышкой — она дает возможность беспроводной зарядки устройств. СМИ сообщают, что причиной падения акций корпорации стал низкий прогноз и текущий уровень продаж свежих "айфонов".
В четверг компания заявила
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это понижение стало крупнейшим для корпорации с 29 апреля 2016 года.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии