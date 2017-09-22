Низкий спрос на iPhone 8 привел к падению акций Apple

МИНСК, 23 сен — Sputnik. Акции американской корпорации Apple упали на 1,5% в минувшую пятницу, а с начала недели в целом они снизились более чем на 5,2%, сообщает TJournal .

Новые продукты Apple были проанонсированы 12 сентября . С этого момента корпорация потеряла в рыночной капитализации более 50 млрд долларов — на текущий момент она составляет 784 млрд долларов.

В странах первой волны продажи iPhone 8 и iPhone Plus стартовали 22 сентября. От предыдущего поколения смартфоны отличаются стеклянной задней крышкой — она дает возможность беспроводной зарядки устройств. СМИ сообщают, что причиной падения акций корпорации стал низкий прогноз и текущий уровень продаж свежих "айфонов".

В четверг компания заявила о возможных проблемах при подключении к сотовой сети новых часов Apple Watch Series 3. Новая версия "умных часов" от Apple была представлена 12 сентября, вместе с новыми смартфонами.