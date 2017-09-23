Статкевич отбывает 15-суточный арест, 26 сентября его будут судить за участие в еще одной акции

Политик и сопредседатель Белорусского национального конгресса (организация официально не зарегистрирована в Беларуси) Николай Статкевич отбывает административный арест на 15 суток за участие в уличной акции в Минске 3 июля. 26 сентября его будут судить за участие в акции 8 сентября против белорусско-российских учений «Запад-2017».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Точно знаю, что его арестовали по августовскому решению суда за 3 июля, — сообщила БелаПАН супруга Статкевича Марина Адамович. — Также пришла повестка на 26 сентября, Николая будут судить за акцию 8 сентября».

Аресты политика и поэта Владимира Некляева, который 21 сентября освободился после семисуточного ареста, а также арест 22 сентября Статкевича Адамович связывает с завершением учений «Запад-2017». Власти, по ее словам, решили «закручивать гайки».

Адамович не исключает, что Статкевича через 15 суток могут освободить, а потом еще посадить за акцию 8 сентября на те же 15 суток. В таком случае, отметила она, политик не сможет принять участие в анонсированной на вторую половину октября акцию «Марш возмущенных белорусов 2.0».

Адамович также получила повестку в милицию за участи в акции 8 сентября, в которой, отметила она, ее, «без составления протокола заранее приглашают в качестве правонарушителя».

В предыдущий раз Статкевич был задержан в Минске 26 августа. Его арестовали на пять суток за демонстрацию бело-красно-белого флага возле ЦИП в конце марта этого года. Предполагалось, что Статкевич также будет отбывать еще 15 суток административного ареста, которыми его наказали за организацию уличной акции в Минске 3 июля, однако 31 августа политик вышел на свободу.