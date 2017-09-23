|
В Миноблисполкоме ищут нового директора ОАО "Борисовдрев"
24.09.2017 10:06 — Новости Экономики | Tut.by
В сентябре список вакансий руководителей в Борисовском районе на сайте Минского облисполкома пополнился еще одной позицией — генерального директора ОАО «Борисовдрев».
Это многострадальной предприятие, несколько лет назад, прогремело на всю страну. Затянувшаяся модернизация, на которую было направлено более ста миллионов евро, не дала ожидаемого эффекта, что вызвало гнев Александра Лукашенко. За её провал в ноябре 2013 года
Спустя несколько месяцев, в марте 2014 года
Несмотря на то, что позиция обвинения вызывала много вопросов у общественности, Мальцев был осужден на 2 года и 6 месяцев лишения свободы за «злоупотребление властью или служебными полномочиями». В июле 2015 года Мальцев
После него генеральным директором ОАО «Борисовдрев» был назначен Александр Елсуков, ранее работавший главным инженером макаронной фабрики в Борисове (филиал «Боримак» комбината хлебопродуктов). Спустя короткое время Елсуков покинул свой пост, как сообщали в СМИ, по состоянию здоровья.
В мае текущего года
На сегодняшний день официальная должность Сысоева — первый заместитель генерального директора ОАО «Борисовдрев». Это предприятие, судя по информации, которая иногда просачивается в прессу, до сих пор сталкивается с проблемами финансово-экономического характера.
Например, по состоянию на 1 февраля 2017 года ОАО «Борисовдрев» оказалось в списке субъектов хозяйствования Минской области, имеющих задолженность по налогам, сборам (пошлинам) и пеням.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае текущего года исполнять обязанности гендиректора стал финансист Геннадий Сысоев, который на пике своей карьеры возглавлял правление Белинвестбанка.
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии