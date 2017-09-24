Начальник Генштаба по поводу российского происхождения: Неизвестно, кто будет Родину лучше защищать

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев прокомментировал критические замечания по поводу своего российского происхождения в эфире телеканала ОНТ .



Олег Белоконев, фото: svaboda.org

«Я к этому отношусь совершенно спокойно. Такие замечания не только меня касаются, таких людей очень много», — пояснил генерал-майор. Он также напомнил, что в СССР все жили в одном государстве и назывались советским народом.

«К сожалению, сейчас некоторые крупные специалисты, которые любят нашу родину из-за рубежа, по-видимому, это более престижно, подменяют понятия родины. Вот у меня брат родился в Ташкенте. Но он же не является ставленником президента Узбекистана. А дети в Германии — они же не являются ставленниками Ангелы Меркель и так далее», — заявил Белоконев.

Глава Генштаба также напомнил, что хоть и родился в Приморском крае, но заканчивал школу здесь — в Борисове.

«Никто при этом не говорит, что я призывался в армию Борисовским военкоматом, что у меня здесь похоронен отец, здесь живет моя мама. После распада СССР я вернулся к себе домой. Родина — это там, где твой дом. И еще неизвестно, кто его будет защищать лучше: я или те, кто про это говорит (о российском происхождении — прим. TUT.BY)».

Олег Белоконев родился в Приморском крае России, был призван в ВС СССР в 1983 году, в 1987 году с отличием окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе.