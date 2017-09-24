$10 000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Для желающих купить квартиру в Троицком предместье в базе Realt.by есть еще одно предложение — « трешка » общей площадью 66 кв.м находится на втором этаже трехэтажного дома на Старовиленской, 6. В квартире хорошая планировка (все комнаты изолированы, в каждой по 2 окна), ремонт и стоимость $195 тыс. Однако, в отличие от предложения за $606 тыс., дом относится к 1983 году постройки. Тем не менее, ему присвоен статус историко-культурной ценности.













