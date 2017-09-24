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$10 000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

25.09.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Двухэтажные особняки на левом берегу реки Свислочь, первое упоминание которых датировано XII веком — это настоящий европейский оазис в центре Минска. Крохотные дворики, брусчатка, каменные ограждения, сложенные из булыжников — все это словно окунает вас в исторические районы Европы, где за низкими окнами жилищ коренных европейских бюргеров в 14-м поколении твердой поступью вышагивают разноцветные туристы со всех уголков голубой планеты.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Строительство старинного 6-квартирного особняка на ул. Старовиленской, 8,  датировано XIX веком, а капитальный ремонт — 1983-м годом. «Двушка», о которой идет речь, смотрит окнами кухни и жилой комнаты прямо на набережную реки Свислочь, Остров слез и современную застройку проспекта Победителей: отель DoubleTreebyHilton и 30-этажную офисную высотку RoyalPlaza.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

А так выглядит уютный дворик и стоянка для авто, закрытая на цепочку. Здесь могут парковаться только жители дома, и всем хватает мест.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Общая площадь квартиры — 60,6 кв.м. Если сравнивать с типовым жильем, планировка отличная: кухня — 9 кв.м, две изолированные комнаты площадью 13 и 19 кв.м выходят окнами на противоположные стороны света: спальня на северо-запад, гостиная на юго-восток. Санузел раздельный, есть кладовка и просторный коридор.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Фотографий интерьера продавец не приложил, но, судя по описанию, квартира находится в жилом состоянии, а ее безопасность обеспечена по всем фронтам: металлическая дверь, решетки на окнах и сигнализация не пропустят внутрь даже самого искусного грабителя.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье

Для желающих купить квартиру в Троицком предместье в базе Realt.by есть еще одно предложение — «трешка» общей площадью 66 кв.м находится на втором этаже трехэтажного дома на Старовиленской, 6. В квартире хорошая планировка (все комнаты изолированы, в каждой по 2 окна), ремонт и стоимость $195 тыс. Однако, в отличие от предложения за $606 тыс., дом относится к 1983 году постройки. Тем не менее, ему присвоен статус историко-культурной ценности.

000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
000 за «квадрат» без торга. В базе Realt.by появилась квартира в Троицком предместье
 
Теги: Минск
 
 
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Квартира, о которой пойдет речь, не может похвастаться ни большим метражом, ни французскими окнами, ни элитным ремонтом. Она расположена на первом низком этаже...

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