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Белорусские аудиторские компании отрицают сговор с банками и обратились к главе Нацбанка

25.09.2017 09:17 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусские аудиторские компании возмущены информационным резонансом вокруг своей деятельности и предположениями о возможном их сговоре с банками. По информации БелаПАН, данная позиция изложена в письме аудиторов, которое в минувшую пятницу получили Национальный банк и коммерческие банки Беларуси.

Письмо направлено на имя главы Нацбанка Беларуси Павла Каллаура. Документ подписали руководители белорусских офисов международных аудиторских компаний EY, KPMG и BDO, которые аудируют две трети белорусских банков.

Авторы письма напоминают, что два месяца назад Нацбанк обратился в Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) с письмом, в котором указал на «создание банками на рынке аудиторских услуг условий, ведущих к ограничению конкуренции». После этого МАРТ затребовал у банков всю документацию о закупке аудиторских услуг, а средства массовой информации сообщили, что антимонопольное ведомство расследует возможный сговор аудиторов и банков.

Аудиторы утверждают, что «информационный фон» после обращения Нацбанка в МАРТ вредит их деловой репутации, и отрицают возможный сговор с банками.

«Мы считаем подобные заявления голословными, необоснованными и наносящими непоправимый вред нашей репутации, равно как и репутации всей банковской системы Республики Беларусь, а также вводящими в заблуждение МАРТ и общественность», — говорится в письме руководителей белорусских офисов международных аудиторских компаний EY, KPMG и BDO, которое 22 сентября получили коммерческие банки и Нацбанк.

По мнению аудиторов, распространяемая информация оказывает «крайне негативное влияние на позицию внешних кредиторов, международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, а также рейтинговых агентств в отношении надежности нашей банковской системы и качества аудиторских проверок в целом».

Аудиторы считают, что «последствия дезинформации» об их деятельности могут носить долгосрочный характер.

«В частности, повышенный уровень недоверия может отрицательно сказаться на стоимости финансирования как для отечественных банков, так и для Республики Беларусь ввиду негативного влияния на страновой рейтинг», — говорится в письме аудиторов.

Авторы письма также обращают внимание, что перечень компаний, которые могут аудировать коммерческие банки, утверждает Нацбанк. В связи с этим аудиторы недоумевают, зачем регулятор обращался в МАРТ.

«Указанное обращение может вызвать сомнения в эффективности выполнения Национальным банком возложенных на него функций регулятора банковской деятельности и аудиторской деятельности в банках Республики Беларусь», — считают авторы письма.

В заключительной части письма они предлагают Национальному банку организовать встречу со всеми аудиторскими организациями, участвующими в банковском аудите, для обсуждения сложившейся ситуации и «выработки дальнейших мер, которые будут направлены на минимизацию потенциальных негативных последствий, описанных в данном письме».

 
 
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Белорусские аудиторские компании возмущены информационным резонансом вокруг своей деятельности и предположениями о возможном их сговоре с банками.

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