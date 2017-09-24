Рамзан Кадыров: миротворец, блогер с уровнем доверия больше 55%, отец 12 детей

В понедельник в Минск прилетел глава Чечни Рамзан Кадыров. В первой половине дня у него запланированы встречи с руководством Беларуси. Что известно про эту неоднозначную политическую фигуру? Кадыров — стал президентом Чеченской Республики в возрасте 30 лет, с его приходом к власти на Кавказе прекратились активные боевые действия, началось восстановление промышленности и инфраструктуры Чечни. К 40 годам он уже был обладетелем 60 государственных наград и званий, и сегодня он требует от правительства своей республики стать передовым регионом России.

При этом Чечня остается самым дотационным регионом Российской Федерации. TUT.BY собрал 15 интересных фактов про гостя с Кавказа и его родину.

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