Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Объем предложения квартир продолжает сокращаться, однако этот процесс за последние недели сильно замедлился. Завершение отпускного сезона, а вслед за ним и дачного, в какой-то момент должно проявиться. Количество выставленных на продажу квартир уменьшалось за неделю на 0,2%.

При этом, значительный отток наблюдался у самых ликвидных 1-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 3,1%. Немного сократилось предложение двушек (-0,2%), в остальных сегментах приток новых объектов превышает отток "старых". 3-комнатных квартир стало больше на 1,4%, 4-комнатных – на 1,6%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 сентября следующим образом:



