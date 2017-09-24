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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

25.09.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Очередная неделя прошла под знаком роста цен на вторичном рынке жилья. На этот раз индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,3% и составил 1150 $/м2. Лишь однажды в 2017 году цены росли быстрее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

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Положительная динамика цен на первичном рынке наблюдается уже 12-ую неделю подряд. За это время 1 “квадрат” в столичных новостройках подорожал в среднем на 28 $/м2. На данный момент средняя цена новостроек в Минске составляет 1147 $/м2, что на 0,2% больше, чем неделей ранее.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Объем предложения квартир продолжает сокращаться, однако этот процесс за последние недели сильно замедлился. Завершение отпускного сезона, а вслед за ним и дачного, в какой-то момент должно проявиться. Количество выставленных на продажу квартир уменьшалось за неделю на 0,2%.

При этом, значительный отток наблюдался у самых ликвидных 1-комнатных квартир, которых за неделю стало меньше на 3,1%. Немного сократилось предложение двушек (-0,2%), в остальных сегментах приток новых объектов превышает отток "старых". 3-комнатных квартир стало больше на 1,4%, 4-комнатных – на 1,6%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 25 сентября следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Резкий скачок цен по итогам недели продемонстрировали квартиры с одной и четырьмя комнатами. В первом случае рост составил 0,8%, во втором – 1,2%. “Двушки” за неделю подорожали в среднем на 0,3%. Медиана цен у 3-комнатых квартир “приклеилась” к отметке в 1100 $/м2 и не меняется уже 1,5 месяца.

Изменение цен в районах Минска на 25 сентября выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Любопытная ситуация сложилась в разрезе районов города. Снижение наблюдалось в Заводском, Октябрьском и Фрунзенском – тех районах, где средний уровень цен самый низкий в столице. Все остальные завершили неделю в зелёной зоне, символизирующей рост цен.

Максимальные темпы роста были отмечены в Первомайском районе (+1,4%), в Партизанском и Московском рост составил 0,8%.

По итогам минувшего месяца выросли в цене квартиры во всех без исключения районах.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 18-25 сентября 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 709 $/м2 (-0,2%), Витебск – 568 $/м2 (+0,7%), Гомель – 568 $/м2 (+0,4%), Гродно – 691 $/м2 (+0,3%), Могилев – 579 $/м2 (+0,1%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 876 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,5% и составляет 1477 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте опустилась на 0,5% и равняется 805 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 18 по 25 сентября 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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