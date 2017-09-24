Кадыров - Лукашенко: Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами

Александр Лукашенко считает, что развитие производственной кооперации должно стать ключевой темой сотрудничества Беларуси и Чеченской Республики Российской Федерации. Об этом президент заявил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которая проходит сегодня в Минске, сообщает пресс-служба президента .

По мнению президента, это наиболее продвинутая, взаимовыгодная форма сотрудничества, которая позволяет обеспечить потребности регионального рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места.

Глава государства также выразил заинтересованность Беларуси вместе с Чеченской Республикой работать в Кавказском регионе.

«Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере, — сказал президент. — Мы очень хорошо осведомлены о развитии Чеченской Республики, очень рады за это. Вы просто молодцы: подняли из руин, из пепла свой клочок земли, вселили уверенность в народ. Для нас Чеченская Республика — очень перспективный, авторитетный регион. Мы хотели бы не только сотрудничать с Грозным, но с вами вместе работать и на Кавказе, что касается экономических отношений. Мы спокойно можем там строить совместные предприятия, создавать совместные высокотехнологичные продукты, торговать в вашем регионе не только на юге, но и на севере».

Президент уверен в перспективности такого взаимодействия.

«Но речь идет только о высокотехнологичном продукте, который сегодня востребован в вашем регионе и России вообще. В противном случае производить то, что никому не нужно, и не надо», — подчеркнул глава государства.

Рамзан Кадыров, в свою очередь, также высказал заинтересованность в сотрудничестве Кавказского региона с Беларусью. И признался, что мечтал о встрече с главой Беларуси.

«Я, можно сказать, мечтал о личной встрече с вами. Потому что все эти годы, как вы только что сказали, мы чувствовали и чувствуем поддержку. На Кавказе вас очень сильно уважают, любят за вашу однозначную позицию. За то, что вы строите государство, защищаете интересы своего народа на высшем уровне. Нам небезразлична ваша страна. И наши страны давно связывают дружеские, братские отношения, — цитирует Рамзана Кадырова БЕЛТА . — В республике как узнали, что я еду, все — молодые, старцы: „Батьке большой привет передайте! Мы всегда чувствуем поддержку, все его выступления слушаем“. Поэтому я передаю вам привет от наших граждан — молодежи, старейшин. Они очень вас любят и уважают».

Он также подчеркнул, что Чеченская Республика — самый безопасный регион в России, где в полной мере победили терроризм.

«Абсолютно спокойная территория, куда сегодня едут сотни тысяч туристов из Америки, Китая, Японии. Если вы приедете, это для нас будет самым большим праздником», — подчеркнул он.

Рамзан Кадыров согласился, что развитие межрегионального сотрудничества укрепляет и белорусско-российские отношения в целом.

«Мы несколько лет изучаем экономику вашей страны. Наше правительство работает, есть взаимодействие. Уверен, что сегодняшняя встреча послужит не на словах, а на деле развитию наших отношений в экономическом, промышленном, сельскохозяйственном плане», — сказал глава Чеченской Республики.

По его словам, за прошедшие годы удалось полностью восстановить Чеченскую Республику, где строят экономику исходя из потенциала всего региона Северного Кавказа с многомиллионным населением.

«Как вы сказали, если сделать в Чечне пилотный проект для всего Северного Кавказа, то это было бы выгодно и для ваших предприятий, и для нас», — уверен Рамзан Кадыров.