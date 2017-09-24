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Москва и Минск обсудили использование нацвалют в расчетах

25.09.2017 11:37 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Вопросы расширения использования национальных валют во взаимных расчетах между предприятиями России и Беларуси обсудили главы центробанков двух стран Эльвира Набиуллина и Павел Каллаур, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси.

Москва и Минск обсудили использование нацвалют в расчетах
© Pixabay
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Там проинформировали, что 24 сентября состоялось очередное заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России. В ходе заседания стороны рассмотрели главные принципы и важнейшие параметры проектов основных направлений денежно-кредитной политики двух стран на 2018 год с учетом экономической ситуации, результатов реализации денежно-кредитной политики, динамики международных резервов и валютной ликвидности двух стран в текущем году.

"Стороны также обсудили возможности и направления дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимных расчетах по результатам анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов между резидентами Беларуси и России", — добавили в Нацбанке.

Как ранее сообщал Sputnik, Беларусь и Россия приступают к очередным газовым переговорам, в ходе которых стороны намерены определить порядок формирования цен на газ для Минска после 2019 года. Одним из основных вопросов переговоров является вопрос валюты расчетов и вопрос валюты, в которой формируются цены на газ для Беларуси.

Белорусские власти заинтересованы в том, чтобы эта цена формировалась в российских рублях. Сейчас цены на газ для Беларуси рассчитываются в долларах, хотя валютой расчетов являются российские рубли. Из-за этого субъекты хозяйствования Беларуси несут высокие курсовые издержки.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Главы центробанков Беларуси и России проанализировали валютные условия экспортно-импортных контрактов между резидентами двух стран.

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