Лукашенко предлагает Кадырову промпроекты, называя козырем партнеров сильную государственную власть

Развитие производственной кооперации должно стать ключевой темой сотрудничества Беларуси и Чечни. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 25 сентября на встрече с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.



Фото: пресс-служба президента

Ключевой темой двустороннего взаимодействия должна стать производственная кооперация, убежден Александр Лукашенко.

«Я очень вас поддерживаю, вы молодцы, что ориентированы именно на высокие технологии — это завтрашний день. Если бы вы ориентировались на сегодня — через год-два были бы в хвосте, а так замахнулись на очень серьезные проекты, и мы готовы участвовать, искать свое место в них», — заявил президент.

Лукашенко отметил возможности расширения кооперации с учетом запуска в Чечне автомобильного производства. «У нас есть предприятия, которые имеют опыт сотрудничества с Россией, допустим, „Автокомпоненты“. Мы можем сотрудничать с вами. Конечно, вы можете эти автокомпоненты, откровенно говоря, купить в любой стране, с любым бизнесменом договориться. Но мы вам гарантируем не только качество и цену, но и серьезнейшую обязательность. У нас государство отвечает за подобные вещи», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что наличие обязательного партнера — немаловажный вопрос. Например, Беларусь, сотрудничая с непорядочными бизнесменами, потеряла сотни миллионов долларов. «С вами у нас нет проблем, потому что у вас государственная структура имеет сильную власть, очень сильное влияние на все секторы. Точно так же и у нас», — добавил президент.

Он предложил развивать взаимодействие в машиностроении, в этой сфере Беларусь была ведущей республикой еще во времена Советского Союза. Перспективной отраслью названа и нефтехимическая промышленность. «Можем предложить свои услуги, если вы еще глубоко занимаетесь вопросами добычи нефти, переработки. Наша компания „Белоруснефть“ работает во многих частях мира», — констатировал он.

Особое внимание было обращено на производство пассажирской и коммунальной техники. «Посмотрите — если вам понравится, попробуйте и у себя. Можем создать совместное производство и с вами производить эту технику», — заметил Александр Лукашенко.

Белорусские специалисты также могут подключиться к развитию в Чечне сельского хозяйства и деревни в целом. «Кавказ всегда славился уровнем развития села. Я уверен, на Кавказе село всегда будет существовать, будет жить. Может, что-то вы найдете и у нас полезное», — добавил Президент.