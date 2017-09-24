ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посольство Беларуси в Украине выразило протест из-за хулиганской акции у дипмиссии

25.09.2017 12:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями у здания дипмиссии в Киеве. Об этом говорится в заявлении на сайте посольства.

В диппредставительстве рассказали, что 23 сентября группа неустановленных людей перед зданием посольства Беларуси провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности.

«Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Беларуси в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование», — говорится в заявлении.

Кроме того, посольство потребовало обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в согласовании со ст. 22 Венское конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.

В украинских СМИ и открытых источниках не упоминается о проведении какой-либо акции у белорусской дипмиссии 23 сентября.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В диппредставительстве рассказали, что 23 сентября группа неустановленных людей перед зданием посольства Беларуси провела хулиганскую акцию антибелорусской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко предлагает Кадырову промпроекты, называя козырем партнеров сильную государственную власть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика