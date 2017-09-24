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Посольство Беларуси в Украине выразило протест из-за хулиганской акции у дипмиссии
25.09.2017 12:32 — Новости Экономики | Tut.by
Посольство Беларуси в Украине выразило протест в связи с хулиганскими действиями у здания дипмиссии в Киеве. Об этом
В диппредставительстве рассказали, что 23 сентября группа неустановленных людей перед зданием посольства Беларуси провела хулиганскую акцию антибелорусской направленности.
«Принимая во внимание, что участвующие в акции скрывали лица, вели себя нагло и агрессивно, использовали файеры, посольство Беларуси в Украине выразило протест украинской стороне и потребовало провести соответствующее расследование», — говорится в заявлении.
Кроме того, посольство потребовало обеспечить безопасность функционирования белорусской дипломатической миссии в согласовании со ст. 22 Венское конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.
В украинских СМИ и открытых источниках не упоминается о проведении какой-либо акции у белорусской дипмиссии 23 сентября.
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В диппредставительстве рассказали, что 23 сентября группа неустановленных людей перед зданием посольства Беларуси провела хулиганскую акцию антибелорусской...
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