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Украина рекомендует своим гражданам пересекать белорусско-российскую границу только авиатранспортом

25.09.2017 13:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Посольство Украины в Республике Беларусь рекомендует украинским гражданам воздержаться от поездок, связанных с пересечением белорусско-российской государственной границы, кроме пересечения авиационным транспортом. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Беларуси.

«Еще раз обращаем внимание граждан на существующую опасность при планировании поездок в Россию, агрессия которой против Украины продолжается с 2014 года», — подчеркивается в заявлении.

Посольство напоминает, что Россия, ссылаясь на отсутствие пунктов пропуска через российско-белорусскую государственную границу, запретила ее пересечение гражданами третьих стран, кроме граждан России и Беларуси, в том числе членами дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций. Кроме того, с 15 мая этого года российская сторона осуществляет пограничный контроль воздушных судов, прибывающих в Российскую Федерацию с территории Беларуси и обратно.

«В этой связи всем гражданам третьих стран, включая членов дипломатического и административно-технического персонала дипломатических представительств, консульских учреждений и представительств международных организаций рекомендуется для поездок по указанному маршруту использовать авиационный транспорт, — напоминают в посольстве. — По информации МИДа Беларуси, учитывая то, что между Беларусью и Россией отсутствуют действующие соглашения о пунктах пропуска, решение об установлении пунктов пропуска на белорусско-российском участке государственного рубежа не принимались, контроль на этом участке государственной границы пограничной службой Беларуси не осуществляется».

О возможном распространении среди своих граждан особых рекомендаций, почти две недели назад заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Тогда украинская сторона объяснила такой шаг делом Павла Гриба, который пропал, когда приехал в Гомель. Позже 19-летний украинец обнаружился в СИЗО Краснодара. По мнению украинских властей, его похитили российские спецслужбы.

«Сейчас у нас создалась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом ездить туда. (...) Мы беспокоимся о безопасности наших граждан, поэтому, несмотря на политические или иные обстоятельства, как только выясним ситуацию, будем выходить с последующими рекомендациями относительно того, каким образом украинцы могут и должны чувствовать себя в безопасности и кто должен об этом заботиться», — подчеркнул Климкин.

Белорусская сторона в ответ на это заявила, что пока не будет предпринимать ответных шагов и действий.

 
Теги: Гомель
 
 
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"Еще раз обращаем внимание граждан на существующую опасность при планировании поездок в Россию", - подчеркивается в заявлении посольства Украины в Беларуси.

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