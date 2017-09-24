Компания «Простормаркет» (сеть гипермаркетов ProStore) начала продажу двух новых выпусков корпоративных облигаций на 3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте компании.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Третий выпуск облигаций ProStore будет продаваться под фиксированную ставку 12% годовых, что на данный момент на 0,5 п.п. выше ставки рефинансирования. Объем эмиссии этого выпуска составляет 1 млн рублей.

Ставка дохода по облигациям четвертого выпуска — плавающая и равна ставке рефинансирования, или 11,5% годовых на данный момент. Объем эмиссии — 2 млн рублей.

Номинал одной облигации — 100 рублей. Срок обращения — 2 года.

Облигации могут приобрести в отделениях Белгазпромбанка как физические, так и юридические лица. Каждые три месяца по облигациям выплачивается купонный доход, а их держатели в случае необходимости могут заявить о досрочном обратном выкупе. Согласно белорусскому законодательству, доход, получаемый от корпоративных облигаций, не облагается налогом на прибыль для юрлиц и подоходным налогом для физлиц.

«Ставки по рублевым депозитам едва превышают уровень инфляции. А облигации ProStore позволяют заработать», — считает финансовый директор ритейлера Дмитрий Синюк.

Напомним, сеть ProStore дебютировала на долговом рынке в мае 2017 года — за рекордный срок разместила первые два выпуска рублевых облигаций на сумму 3 млн рублей. «По выпуску бездокументарных облигаций наступил период выплаты купонного дохода, и обязательства перед держателями были исполнены полностью и в срок. Также прошел первый срок подачи заявок на обратный выкуп бумаг, но ни один из держателей не воспользовался такой возможностью», говорится в сообщении компании.

На сегодняшний день в Минске сеть представлена 5 гипермаркетами (в микрорайонах Малиновка, Чижовка, Шабаны, Каменная горка, Веснянка).

Как следует из проспекта эмисии, 50,01% акций «Простормаркета» принадлежит «Трайплу», 45,9% — кипрской «Эвалеско Холдингз Лимитед». За последний год компания осуществила несколько сделок (большинство из них — договоры займа), аффилированным лицом в которых значится Сергей Чиж, сын основного владельца «Трайпла» Юрия Чижа.

По данным компании, выручка 5 гипермаркетов «Простор» по итогам 2017 года составит 284,1 млн рублей. В 2016 году оборот был 207,7 млн рублей. «За 8 месяцев 2017 года розничный товарооборот сети вырос на 40% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», — констатировал Дмитрий Синюк.

В ближайшие 3 года выручка может увеличиться до 317 млн рублей. При этом чистая прибыль компании по итогам текущего года должна составить 914 тыс. рублей. Владельцы компании надеются, что в течение трех последующих лет этот показатель будет выше — от 1,3 млн до 5,1 млн рублей.

Основным риском в своей работе менеджмент ритейлера видит негативное изменение макроэкономических условий и снижение потребительского спроса в Беларуси, которое может негативно отразиться на выручке «Простормаркета» и его прибыли.

Существенные риски связаны «с нехваткой профессиональных строительных подрядчиков» и исполнением компанией собственных налоговых обязательств, так как налоговые риски в Беларуси «существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой», говорится в проспекте эмиссии.

Объединение работников сети «Простор» в профсоюзы также может оказать влияние на финансовое положение и операционные результаты компании. В настоящее время большинство из 1,5 тысяч сотрудников ритейлера не входят ни в какие профсоюзы. «Если значительная часть сотрудников „Простормаркета“ станет членами профсоюзов, это может оказать значительное влияние на затраты эмитента на зарплату и/или разрешение трудовых конфликтов, что окажет существенное негативное воздействие на финансовое положение и операционные результаты», говорится в документах.

Основные планы компании по развитию на 2017−2019 годы связаны с открытием гипермаркета «Восточный», общая площадь которого составит 10,7 тыс. кв. м. Повысить маржинальность сеть хочет за счет перехода от закупок у посредников к непосредственным производителям. «Диверсификация источников финансирования направлена на снижение инвестиционных и прочих рисков реализации проектов», говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году ритейлер столкнулся с рядом сложностей, на которые наложилось шестимесячное задержание Юрия Чижа. Однако в итоге ситуация разрешилась. Гипермаркеты «Простор» были проданы банкам и затем взяты в лизинг по договору финансовой аренды. Через эту операцию были реструктурированы финансовые долги сети и получены деньги для снижения образовавшейся просрочки перед поставщиками и нормализации поставок.