Минск и Киев договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, сообщили Sputnik в государственном ПО "Белэнерго".



© Sputnik / Виктор Толочко Евросоюз хочет усилить взаимодействие с Беларусью в энергетике

Там проинформировали, что на базе входящего в состав объединения предприятия "Гомельэнерго" состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

"На встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере энергетики между Беларусью и Украиной. По итогам переговоров также достигнуты договоренности по вопросам оказания аварийной помощи в условиях работы между энергосистемами двух стран", — сообщили в объединении.

Там добавили, что белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, украинскую — заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.

Беларусь в последние несколько лет не импортирует электроэнергию из Украины, отдавая предпочтение российской электроэнергии, которая ниже по цене. Между тем, ранее Украина входила в число постоянных импортеров электроэнергии для Беларуси.

Энергосистема Украины не входит в Единое энергокольцо, соединяющее энергосистемы Беларуси, России и стран Балтии. Тем не менее, в рамках энергосистем Беларуси и Украины осуществляются технические перетоки электроэнергии.

В период подготовки к строительству Белорусской АЭС белорусские специалисты неоднократно консультировались с украинскими коллегами. Кроме того, украинские ядерщики проявляли интерес к белорусскому атомному проекту и выражали заинтересованность в получении работы на БелАЭАС.