ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минск и Киев договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике

25.09.2017 14:24 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 25 сен — Sputnik. Беларусь и Украина договорились о налаживании взаимодействия в сфере ядерной энергетики, сообщили Sputnik в государственном ПО "Белэнерго".

Минск и Киев договорились о сотрудничестве в ядерной энергетике
© Sputnik / Виктор Толочко
Евросоюз хочет усилить взаимодействие с Беларусью в энергетике

Там проинформировали, что на базе входящего в состав объединения предприятия "Гомельэнерго" состоялось заседание белорусско-украинской рабочей группы по сотрудничеству в топливно-энергетической сфере.

"На встрече были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества в сфере энергетики между Беларусью и Украиной. По итогам переговоров также достигнуты договоренности по вопросам оказания аварийной помощи в условиях работы между энергосистемами двух стран", — сообщили в объединении.

Там добавили, что белорусскую делегацию возглавил заместитель министра энергетики Вадим Закревский, украинскую — заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.

Беларусь в последние несколько лет не импортирует электроэнергию из Украины, отдавая предпочтение российской электроэнергии, которая ниже по цене. Между тем, ранее Украина входила в число постоянных импортеров электроэнергии для Беларуси.

Энергосистема Украины не входит в Единое энергокольцо, соединяющее энергосистемы Беларуси, России и стран Балтии. Тем не менее, в рамках энергосистем Беларуси и Украины осуществляются технические перетоки электроэнергии.

В период подготовки к строительству Белорусской АЭС белорусские специалисты неоднократно консультировались с украинскими коллегами. Кроме того, украинские ядерщики проявляли интерес к белорусскому атомному проекту и выражали заинтересованность в получении работы на БелАЭАС.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны также условились о порядке оказания аварийной помощи друг другу в условиях работы между энергосистемами двух стран.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Вступление в профсоюз несет риски". Магазины Чижа выпустили новые облигации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика