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Беларусь и Россия говорят о расширении использования нацвалют в расчетах
25.09.2017 16:12 — Новости Экономики | БДГ
В ходе 47-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России 24 сентября обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и, в том числе, использования национальных валют во взаиморасчетах.
Об этом сообщается на официальном ресурсе Нацбанка Беларуси.
В заседании участвовали председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
Были рассмотрены основные направления денежно-кредитной политики двух государств на 2018 год с учетом экономической ситуации, динамики международных резервов и валютной ликвидности Беларуси и России в нынешнем году.
На заседании руководители банков провели анализ сравнительной динамики внедрения в двух странах рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.
Стороны также обсудили возможности и направления дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимных расчетах по результатам анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов между резидентами Беларуси и России.
Напомним, что в июне Беларусь и Россия
Однако экономисты считают, что такой шаг выгоден сегодня исключительно Москве. По мнению экономиста Леонида Злотникова, сейчас смысла для белорусской стороны менять валюты нет. Эксперт
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В ходе 47-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России 24 сентября обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и, в том...
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