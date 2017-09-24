ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия говорят о расширении использования нацвалют в расчетах

25.09.2017 16:12 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В ходе 47-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России 24 сентября обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и, в том числе, использования национальных валют во взаиморасчетах.

Об этом сообщается на официальном ресурсе Нацбанка Беларуси.

В заседании участвовали председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Были рассмотрены основные направления денежно-кредитной политики двух государств на 2018 год с учетом экономической ситуации, динамики международных резервов и валютной ликвидности Беларуси и России в нынешнем году.

На заседании руководители банков провели анализ сравнительной динамики внедрения в двух странах рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Стороны также обсудили возможности и направления дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимных расчетах по результатам анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов между резидентами Беларуси и России.

Напомним, что в июне Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.

Однако экономисты считают, что такой шаг выгоден сегодня исключительно Москве. По мнению экономиста Леонида Злотникова, сейчас смысла для белорусской стороны менять валюты нет. Эксперт пояснил, что в случае, если расчеты идут в долларах, то их остается больше в белорусской экономике «для торговли, других обязательств, в том числе выплаты долгов».

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе 47-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России 24 сентября обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и, в том...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества - Кобяков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика