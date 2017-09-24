Беларусь и Россия говорят о расширении использования нацвалют в расчетах

В ходе 47-го заседания Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России 24 сентября обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и, в том числе, использования национальных валют во взаиморасчетах.

Об этом сообщается на официальном ресурсе Нацбанка Беларуси.

В заседании участвовали председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

Были рассмотрены основные направления денежно-кредитной политики двух государств на 2018 год с учетом экономической ситуации, динамики международных резервов и валютной ликвидности Беларуси и России в нынешнем году.

На заседании руководители банков провели анализ сравнительной динамики внедрения в двух странах рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

Стороны также обсудили возможности и направления дальнейшего расширения использования национальных валют во взаимных расчетах по результатам анализа валютных условий экспортно-импортных контрактов между резидентами Беларуси и России.

Напомним, что в июне Беларусь и Россия приступили к согласованию проекта по переходу расчетов за нефть и газ в российских рублях.