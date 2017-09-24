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Кобяков хочет продавать в Чечню белорусскую технику
25.09.2017 16:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 сен — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предложил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову поставлять в Чечню белорусскую сельскохозяйственную, машиностроительную и коммунальную технику, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.
Кадыров впервые посещает Беларусь с официальным визитом. В первой половине дня он
© Sputnik / Виктор Толочко
"Прежде всего речь идет о торговом сотрудничестве. Есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет. Мы заинтересованы поставлять в Чечню нашу надежную и доступную по цене пассажирскую, грузовую, карьерную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику", — сказал Кобяков, слова которого привели в пресс-службе белорусского правительства.
Белорусский премьер отметил, что МАЗ уже сегодня готов участвовать в модернизации грузового и автобусного парка Чечни.
"При вашей поддержке мы могли бы осуществлять комплексную пилотную поставку данной техники", — отметил премьер-министр.
Вторым направлением, по словам Кобякова, могла бы стать производственная кооперация в приоритетных для чеченской стороны областях. "Первым шагом может стать создание в Чечне нашим "Бобруйскагромашем" сборочного производства по соглашению, подписанному с вашим министерством сельского хозяйства", — сказал Кобяков.
По его словам, белорусское предприятие уже выбрало площадки для реализации этого проекта.
"Для продолжения работы необходима ваша поддержка этой совместной инициативы", — обратился премьер-министр к главе Чеченской Республики.
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Еще одним перспективным направлением белорусский премьер считает создание в Чечне сборочных СП, первым такой проект реализует "Бобруйскагромаш".
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