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Кобяков хочет продавать в Чечню белорусскую технику

25.09.2017 16:16 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 сен — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков предложил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову поставлять в Чечню белорусскую сельскохозяйственную, машиностроительную и коммунальную технику, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Кадыров впервые посещает Беларусь с официальным визитом. В первой половине дня он встретился с президентом республики Александром Лукашенко. На встрече с Кобяковым речь пошла о перспективах сотрудничества в сфере экономики и развитии взаимной торговли.

Кобяков хочет продавать в Чечню белорусскую технику
© Sputnik / Виктор Толочко
Кадырову понравился красивый и чистый Минск

"Прежде всего речь идет о торговом сотрудничестве. Есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет. Мы заинтересованы поставлять в Чечню нашу надежную и доступную по цене пассажирскую, грузовую, карьерную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику", — сказал Кобяков, слова которого привели в пресс-службе белорусского правительства.

Белорусский премьер отметил, что МАЗ уже сегодня готов участвовать в модернизации грузового и автобусного парка Чечни.

"При вашей поддержке мы могли бы осуществлять комплексную пилотную поставку данной техники", — отметил премьер-министр.

Вторым направлением, по словам Кобякова, могла бы стать производственная кооперация в приоритетных для чеченской стороны областях. "Первым шагом может стать создание в Чечне нашим "Бобруйскагромашем" сборочного производства по соглашению, подписанному с вашим министерством сельского хозяйства", — сказал Кобяков.

По его словам, белорусское предприятие уже выбрало площадки для реализации этого проекта.

"Для продолжения работы необходима ваша поддержка этой совместной инициативы", — обратился премьер-министр к главе Чеченской Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще одним перспективным направлением белорусский премьер считает создание в Чечне сборочных СП, первым такой проект реализует "Бобруйскагромаш".

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