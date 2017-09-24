Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества - Кобяков

Рамзан Кадыров и Андрей Кобяков

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Чечня имеют серьезный потенциал для развития торгового сотрудничества и производственной кооперации, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время встречи с главой Чеченской Республики Российской Федерации Рамзаном Кадыровым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества. "Прежде всего речь идет о торговом сотрудничестве. Есть потенциал его многократного увеличения в ближайшие несколько лет. Мы заинтересованы поставлять в Чечню нашу надежную и доступную по цене пассажирскую, грузовую, карьерную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику. МАЗ уже сегодня готов участвовать в модернизации грузового и автобусного парка Чечни. При вашей поддержке мы могли бы осуществлять комплексную пилотную поставку данной техники", - отметил премьер-министр.

Вторым направлением, по словам Андрея Кобякова, могла бы стать производственная кооперация в приоритетных для чеченской стороны областях. "Первым шагом может стать создание в Чечне нашим "Бобруйскагромашем" сборочного производства по соглашению, подписанному с вашим Министерством сельского хозяйства. Завод определился с площадками, этапами реализации проекта. Для продолжения работы необходима ваша поддержка этой совместной инициативы", - обратился премьер-министр к главе Чеченской Республики.

Андрей Кобяков подчеркнул, что Беларуси и Чечне нужно развивать и другие совместные проекты, в частности, по поставкам оборудования и запасных частей холдинга "Автокомпоненты" на предприятия автомобильной промышленности Чечни.

"Третье направление - это сотрудничество в аграрном секторе с учетом ваших планов по его модернизации. Уверен, вам будет интересен опыт наших специалистов и научно-практические разработки в АПК - это внедрение передовых технологий в производство и переработку сельхозпродукции, создание молочно-товарных ферм, поставка современных доильных залов, растениеводство, племенное животноводство, ветеринария. В Беларуси производится широкая гамма сельхозтехники и оборудования, все это мы можем поставлять и в Чеченскую Республику. Готовы поделиться опытом создания агрогородков, участвовать в программах по развитию социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений", - заявил глава белорусского правительства.

Кроме того, Беларусь видит перспективы сотрудничества в строительстве и ЖКХ. "Белорусские организации имеют опыт работы в других регионах России в сфере дорожного строительства, проектирования, возведения жилья и инфраструктуры и заинтересованы в участии в таких проектах в Чечне. Также мы можем обеспечить поставки дорожно-строительной и коммунальной техники, стройматериалов и лифтов", - сообщил Андрей Кобяков.

При этом премьер-министр отметил, что направления сотрудничества Беларуси и Чечни не исчерпываются перечисленным. "Их может быть намного больше. Это и здравоохранение, и образование, и туризм, и другие сферы. Мы рассчитываем на серьезную активизацию нашего взаимодействия как на уровне органов исполнительной власти, так и на уровне деловых кругов", - резюмировал он.

Глава белорусского правительства заявил, что прямые связи с субъектами России являются основой торгово-экономического взаимодействия и фундаментом отношений между Беларусью и Россией. "Мы высоко ценим ваши конкретные шаги по установлению партнерских отношений с Беларусью, свидетельством чего является подписание на недавнем Форуме регионов Беларуси и России в Москве межправительственного соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Здесь есть интерес к углублению нашего взаимодействия, мы это приветствуем, главное теперь - наполнить это соглашение конкретным содержанием и проектами, представляющими взаимный интерес. И в этих целях предлагается разработать и подписать в начале 2018 года план мероприятий на 2018-2020 годы по реализации соглашения, где будут зафиксированы перспективные направления нашего сотрудничества и ответственные исполнители", - подытожил Андрей Кобяков.

В свою очередь Рамзан Кадыров подчеркнул, что налаживание связей между Беларусью и Чечней является новым этапом на пути укрепления белорусско-российских отношений. "Этот процесс имеет большое значение для дальнейшего социально-экономического развития наших стран. У нас огромный потенциал для торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Большое значение мы придаем и совместной деятельности по производству товаров и услуг. На стадии разработки и реализации находятся интересные инвестиционные проекты, в том числе в сфере строительства и сельского хозяйства", - заявил глава Чеченской Республики.-0-

Фото Оксаны Манчук.