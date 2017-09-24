Отказ от личного авто в пользу Uber?

Европейцы хотели бы видеть на дорогах меньше автотранспорта и готовы отказаться от личного автомобиля в пользу альтернативных вариантов.

22 сентября отметили Всемирный день без автомобиля. С 2008 года к этой инициативе присоединилась и Беларусь. В преддверии этой даты компания Uber провела исследование, посвященное тому, насколько важную роль играют личные автомобили в жизни населения крупных европейских столиц и готовы ли автовладельцы хотя бы частично отказаться от пользования своими машинами.

Результаты исследования, в котором приняли участие более 10 тыс. жителей 10 европейских столиц — Амстердама, Барселоны, Берлина, Брюсселя, Варшавы, Лиссабона, Лондона, Парижа, Рима и Стокгольма — в возрасте от 18 до 55 лет, показали, что 84% европейцев считают количество автомобилей на дорогах избыточным и хотели бы, чтобы их было меньше. Примерно столько же — 81% респондентов — осознают связь между большим количеством автотранспорта и состоянием окружающей среды и проявляют беспокойство по этому поводу.

В качестве альтернативы личному транспорту все большее количество европейцев отдает предпочтение услугам онлайн-сервисов для заказа автомобилей: более двух третей опрошенных (67%) считают, что Uber и подобные ему приложения могут стать хорошей заменой собственным авто. Причем среди тех, кто за последние 12 месяцев хотя бы раз пользовался услугами Uber, эта цифра возросла до 80%. Всего же в течение последних 12 месяцев к услугам Uber хотя бы один раз прибегали 26% участников опроса. Лидерами по популярности онлайн-сервисов для заказа автомобилей стали Париж и Лондон (среди опрошенных из этих городов 48 и 46% подтвердили, что пользовались подобными приложениями хотя бы раз за прошедший год).

Кроме того, исследование показало, что пользователи онлайн-сервисов для заказа поездок в принципе более склонны отказываться от личных автомобилей, отдавая предпочтение альтернативным вариантам: так, она в 2 раза чаще пользуются услугами каршеринга или велопроката.

«Многие исследования говорят о том, что личные автомобили используются их владельцами далеко не самым эффективным образом. Большую часть времени автомобили попросту простаивают, а когда используются по своему прямому назначению, то, как правило, перевозят 1-2 человек. При этом увеличивающееся количество машин на дорогах приводит к росту пробок, усложнению дорожной обстановки, увеличению вредных выбросов в атмосферу и ухудшению экологии. Поэтому Uber видит свою миччию в том, чтобы водители как можно чаще садились в машины в качестве пассажиров — причем не только во Всемирный день без автомобиля, но и в любой другой», — говорит Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Минске.

Стоит отметить, что с момента прихода Uber в Минск число автомобилей, находящихся в собственности у минчан, действительно снизилось: если в 2015 году на тысячу жителей приходилось 412 авто, то по итогам 2016 года эта цифра снизилась до 321 шт. (по данным Национального статистического комитета Республики Беларусь).

Всемирный день без автомобиля – глобальная акция, которая призывает всех автомобилистов хотя бы на один день отказаться от использования личного транспорта и воспользоваться одним из альтернативных способов передвижения, позволяющих уменьшить или предотвратить негативное воздействие на окружающую среду.