Средняя зарплата белорусов в августе выросла почти на 17 рублей

МИНСК, 25 сен – Sputnik. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рублей, говорится в сообщении Национального статистического комитета республики.



© Sputnik / Виктор Толочко Предприниматели и юрлица должны ФСЗН почти 100 млн рублей

В июле номинальная зарплата составила 827,5 рублей, по сравнению с июнем она выросла примерно на восемь рублей. Таким образом, прирост за август более чем в два раза больше по сравнению с июлем.

К концу года президент республики Александр Лукашенко требует довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей — около 500 долларов США в эквиваленте. Впрочем, неоднократно он подчеркивал, что расти зарплаты должны одновременно с производительностью труда.

Больше всего зарабатывали в июле минчане – в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты – в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников – до 800 рублей, а минчан – до 650 долларов в эквиваленте.

В перспективе чиновники обещают рост заработков и до полутора тысяч рублей.