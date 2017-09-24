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В Беларуси средняя зарплата продолжает расти
25.09.2017 18:20 — Новости Экономики | БДГ
Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 16,9 рублей.
По информации Национального статистического комитета Беларуси, в августе 2017 года средняя зарплата составила 844,4 рубля, что эквивалентно 435 долларам.
Напомним, в июле номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов
Таким образом, в августе показатель роста составил 16,9 рублей.
Ранее Александр Лукашенко
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Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 16,9 рублей. По информации Национального статистического комитета Беларуси, в августе 2017 года...
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