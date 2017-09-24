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В Беларуси средняя зарплата продолжает расти

25.09.2017 18:20 — Новости Экономики | БДГ  
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Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 16,9 рублей.

По информации Национального статистического комитета Беларуси, в августе 2017 года средняя зарплата составила 844,4 рубля, что эквивалентно 435 долларам.

Напомним, в июле номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов составила 827,5 рубля, увеличившись по сравнению с июнем на 8,2 рубля.

Таким образом, в августе показатель роста составил 16,9 рублей.

Ранее Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы средняя зарплата по предприятиям с низким заработком работников, составила 1000 рублей в 2018 году, или даже в 2019 году. Глава администрации президента Наталья Кочанова, в свою очередь, потребовала довести зарплаты в столице до 700 долларов, а Андрей Кобяков анонсировал повышение тарифной ставки первого разряда.

 
 
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Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 16,9 рублей. По информации Национального статистического комитета Беларуси, в августе 2017 года...

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