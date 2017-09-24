В Беларуси средняя зарплата продолжает расти

Номинальная начисленная средняя зарплата белорусов в июле выросла на 16,9 рублей.

По информации Национального статистического комитета Беларуси, в августе 2017 года средняя зарплата составила 844,4 рубля, что эквивалентно 435 долларам.

Напомним, в июле номинальная начисленная средняя заработная плата белорусов составила 827,5 рубля, увеличившись по сравнению с июнем на 8,2 рубля.

Таким образом, в августе показатель роста составил 16,9 рублей.