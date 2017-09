Кадыров в соцсетях прокомментировал свою встречу с Лукашенко и пригласил его в гости

Дорогие друзья! Сегодня по приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко совершил визит в Минск. По прилёту в столицу Беларуси возложил венок к Монументу Победы. Был выстроен почётный караул и исполнены Государственные Гимны России и Республики Беларусь. Состоялась очень тёплая и дружеская встреча с выдающимся государственным деятелем, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. При этом Александром Григорьевичем были даны конкретные поручения должностным лицам, которые будут заниматься реализацией намеченных планов. Президент Беларуси дал высокую оценку нашим успехам в восстановлении и развитии Чеченской Республики. Он выразил уверенность, что Чечня и Беларусь могут строить в регионе совместные предприятия, создавать высокотехнологичные продукты. Я убежден, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей. Я выразил благодарность Александру Григорьевичу за приглашение. У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству. #Кадыров #Россия #Чечня #Беларусь #Лукашенко

