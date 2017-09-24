Кадыров в соцсетях прокомментировал свою встречу с Лукашенко и пригласил его в гости
Размер текста:
A
A
A
Глава Чечни Рамзан Кадыров после визита в Минск и Александром Лукашенко опубликовал в своем Instagram пост о поездке. Он написал, что пригласил Лукашенко с ответным визитом и тот согласился. встречи с белорусским президентом Александр Лукашенко и Рамзан Кадыров, 25 сентября 2017 года. Фото: пресс-служба президента Беларуси
Он отметил, что «состоялась очень теплая и дружеская встреча с выдающимся государственным деятелем, президентом Беларуси Александром Лукашенко».
«Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. При этом Александром Григорьевичем были даны конкретные поручения должностным лицам, которые будут заниматься реализацией намеченных планов», — сказано в сообщении.
Кадыров рассказал, что пригласил Лукашенко в Чечню, а президент Беларуси согласился.
«У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству», — написал Кадыров.
Дорогие друзья! Сегодня по приглашению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко совершил визит в Минск. По прилёту в столицу Беларуси возложил венок к Монументу Победы. Был выстроен почётный караул и исполнены Государственные Гимны России и Республики Беларусь. Состоялась очень тёплая и дружеская встреча с выдающимся государственным деятелем, Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать. Прежде всего, это промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. При этом Александром Григорьевичем были даны конкретные поручения должностным лицам, которые будут заниматься реализацией намеченных планов. Президент Беларуси дал высокую оценку нашим успехам в восстановлении и развитии Чеченской Республики. Он выразил уверенность, что Чечня и Беларусь могут строить в регионе совместные предприятия, создавать высокотехнологичные продукты. Я убежден, что у нас есть огромный потенциал для сотрудничества, укрепления белорусско-российских отношений через развитие региональных связей. Я выразил благодарность Александру Григорьевичу за приглашение. У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству. #Кадыров #Россия #Чечня #Беларусь #Лукашенко
A post shared by Ramzan Kadyrov (@kadyrov
) on Sep 25, 2017 at 8:48am PDT 95
Также Кадыров сегодня
. На предприятии он протестировал автобус с газовым двигателем и проехал в качестве пилота на спортивном грузовике. посетил Минский автозавод
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Чечни Рамзан Кадыров после визита в Минск и встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко опубликовал в совем Instagram пост о поездке. Он написал, что...
СМИ: туриста из Беларуси зарезали в отеле в Турции
19:46,
Sputnik Беларусь
Без бюстгальтера, но в стрингах: Ольга Бузова пришла на музыкальную премию в "голом" комбинезоне
12:15,
Tut.by
На этой свалке спрятался кот. Сможете его найти?
20:56,
Flytothesky
Бармен в турецком отеле зарезал туриста из Бреста
00:14,
Tut.by
Ближайшая перспектива России - стагнация. Беларуси - падение
09:27,
Tut.by
Начальник Генштаба - об учениях "Запад-2017": Не завидую тем людям, которые нагнетали обстановку
21:36,
Tut.by
«Торпедо-БелАЗ» победило «Неман» и поднялось на 4-е место в таблице
19:55,
Tribuna.com
Начальник Генштаба по поводу российского происхождения: Неизвестно, кто будет Родину лучше защищать
06:37,
Tut.by
Кондратьев пришел на пресс-конференцию в бейсболке минского «Динамо» в память о Курненине
22:18,
Tribuna.com
Ультраправую AfD активно поддержали в большинстве земель экс-ГДР
09:32,
Sputnik Беларусь
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы
Архив
(Новости Экономики)
Стаж работы для назначения пенсий будут считать по-новому
20.09.2017,
Sputnik Беларусь
Новый поворот в поисках мальчика в пуще: милиция ищет криминальный след
23.09.2017,
Sputnik Беларусь
"Лес знает, даже людей оттуда выводил". Репортаж из деревни, где ищут потерявшегося мальчика
19.09.2017,
Tut.by
Сотни людей прочесывают лес: пропавшего в пуще мальчика пока нашли
19.09.2017,
Sputnik Беларусь
Правительство изменило порядок исчисления стажа для назначения пенсий
19.09.2017,
БДГ
Санслужба рассказала, где в Минской области нельзя собирать грибы
20.09.2017,
Tut.by
"Спят в разных комнатах и не понимают, что могут умереть". ЛОР о том, чем опасен храп и как лечить
21.09.2017,
Tut.by
Комментарии