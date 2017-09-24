Открывшийся недавно после ремонта один из старейших магазинов Минска — универсам «Центральный» — 25 сентября объявил о начале продаж второго выпуска валютных облигаций в долларах США по ставке 6,5% годовых. Основная цель привлечения денег — расширение бизнеса.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН директор по маркетингу ЗАО «Универсам «Центральный» Юрий Заболотный, для продажи предложено 2000 облигаций на 2 млн долларов США. Номинал облигации — тысяча долларов США, срок обращения — по 31 августа 2027 года. Приобретать облигации могут как физические, так и юридические лица. Процентный доход выплачивается два раза в год. Возможен досрочный выкуп облигаций «Центральным» один раз в два года.

Размещение облигаций проводит крупнейший государственный банк — ОАО «АСБ Беларусбанк». Купить облигации можно без уплаты комиссий за совершение сделки. Как обращают внимание представители «Центрального», ставка по его облигациям составляет 6,5% годовых — в 3,5 раза больше средней ставки по валютным депозитам.

Недавно магазин провел реконструкцию площадей с полной заменой торгового оборудования, что позволило не только увеличить торговые площади, но и расширить товарный ассортимент, поток покупателей и, тем самым, существенно нарастить выручку. Средства для ремонта были привлечены путем первого в истории «Центрального» публичного выпуска облигаций, что позволило сэкономить на процентах банку.

Привлекаемые за счет второго выпуска валютных облигаций средства будут направлены на расширение бизнеса: покупку, аренду и ремонт помещений для открытия новых магазинов под вывеской «Универсам «Центральный».

«Средства, полученные от продажи валютных облигаций первого выпуска, были направлены на проведение ремонта торгового зала универсама и полную замену торгового оборудования. В скором времени планируется изменить и первый этаж кафетерия. Сейчас, когда мы привели магазин к современной, удобной и эффективной технологии, расширили ассортимент, добавили сервис, мы готовы предложить этот концепт и покупателям в других городах Беларуси. Мы планируем развиваться, выбирая для открытия магазинов под брендом „Центральный“ локации с высоким трафиком в центре крупных городов нашей страны», — рассказал директор ЗАО «Универсам «Центральный» Андрей Застенский.

История магазина начинается с 1954 года. Сегодня «Центральный» — закрытое акционерное общество, у которого около 150 акционеров — физических и юридических лиц, в том числе действующие и бывшие сотрудники универсама. В универсаме работают около 250 человек. Прибыль в 2015 году составила 352 тыс. рублей, в 2016-м — 528 тыс. рублей. В ближайшие годы компания намерена увеличить ежегодную чистую прибыль до 20% к уровню 2016 года.