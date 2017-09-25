Суд принял заявление о банкротстве Климовичского ликеро-водочного завода и отвел защитный период

Экономическим судом Могилевской области возбуждено производство по заявлению должника — открытого акционерного общества «Климовичский ликеро-водочный завод» об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Рассмотрение заявления состоялось в открытом судебном заседании.

«Судом установлено наличие у должника по состоянию на июль 2017 года неисполненных финансовых обязательств в сумме 68 280 тыс. деноминированных рублей, что составляет 83% стоимости активов предприятия. За первое полугодие 2017 года заводом получен чистый убыток на сумму свыше 850 тыс. деноминированных рублей. Предприятие является неплатежеспособным, и его неплатежеспособность приобретает устойчивый характер», — говорится в сообщении.

По итогам судебного заседания в отношении должника установлен защитный период, временным управляющим назначен Эдуард Орешко.

Первоначально рассмотрение вопроса о принятии заявления и возбуждении производства было назначено судом на 14 сентября, однако впоследствии отложено на 25 сентября.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», расположенный на берегу реки Лобжанка, притока Сожа, на территории бывшего ректификационного завода, основан в 1858 году помещиком Карлом Каминским.

С июля 2015 года входит в состав алкогольного холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП». Основной вид деятельности общества — производство и реализация дистиллированных алкогольных напитков и спирта этилового ректификованного из пищевого сырья. Предприятие не является градообразующим, или приравненным к ним организациям. Численность его работников составляет 685 человек. Завод является вторым по величине налогоплательщиком в Могилевской области.