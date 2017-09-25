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Мининформ ответил Северинцу про использование БТ записи прослушки его разговора: нарушений нет
26.09.2017 10:36 — Новости Экономики | Tut.by
Министерство информации считает, что работники Белтелерадиокомпании, использовав запись разговора Северинца с Дашкевичем, не нарушили их права на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь. Об этом говорится в ответе из министерства за подписью Лилии Ананич, который Северинец получил на свой запрос, сообщает
Напомним, 12 марта в программе «Главный эфир» показали 11-минутный сюжет — продолжение журналистского «расследования» о весенних акциях протеста «Звонок друга».
В нем канал привел запись телефонного разговора между лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем и сопредседателем «Белорусской христианской демократии» Павлом Северинцем. Оппозиционеры обсуждали возможное участие анархистов в акциях против застройки у Куропат.
Северинец обратился к следователям, чтобы узнать, откуда у «Беларусь 1» материалы прослушки. Две недели назад политику пришел
В Министерстве информации придерживаются такого же мнения. Кроме того, там пояснили, что в основу показанных сюжетов и видеоматериалов легли фото- и видеоматериалы, которые находились в открытом доступе в интернете и СМИ, а также фото- и видеоматериалы, предоставленные правоохранительными органами, огранами госбезопасности в рамках их компетенции: о задержании подозреваемых, конфискованных у них взрывчатых веществах, оружия и боеприпасов к нему, а также фото- и видеоматериалы, полученных из других источников.
Фильмы Белетелерадиокомпании, как объясняют в Мининформе, осветили происходящие события, то есть акции протеста, объективно и всесторонне.
«В СМИ, а также в интернете, наблюдалась однобокая подача информации, связанной с событиями, которые происходили и действиями института государственной власти. Исходя из необходимости объективного и всестороннего освещения общественно-значимых событий, Белтелерадиокомпанией в телеэфире впервые были продемонстрированы первопричины процессов, которые происходят и имеют разрушительные аналоги в других странах. Своевременная выдача в эфир этих телепередач позволила ознакомить широкую аудиторию граждан страны с общественно небезопасной подоплекой событий, которые происходят», — считают в Мининформе.
— Адказ міністра інфармацыі можна цалкам публікаваць у рубрыцы «Ноў комэнт» — прокомментировал ответ министерства Павел Северинец, — У цэнтры Еўропы нечакана разгарнулася цэлая пірацкая дзяржава. У вас крадуць вашу прыватную размову, яе выстаўляюць у эфір на агляд мільёнаў, і - барабанная дроб! — урад афіцыйна прызнае гэта абсалютна дазволеным! Застаецца падняць «Вясёлага Роджэра» па-над будынкам Міністэрства інфармацыі на праспекце Пераможцаў, 11 і хорам, усім міністэрствам, зацягнуць песню «Пятнаццаць чалавек на куфар мерцвяка». Капітан Флінт адпачывае.
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А фильмы, снятые телеканалом, "помогли своевременно ознакомить широкую аудиторию с общественно небезопасной подоплекой событий, которые происходят", считают в...
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