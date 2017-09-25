Мининформ ответил Северинцу про использование БТ записи прослушки его разговора: нарушений нет

Министерство информации считает, что работники Белтелерадиокомпании, использовав запись разговора Северинца с Дашкевичем, не нарушили их права на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь. Об этом говорится в ответе из министерства за подписью Лилии Ананич, который Северинец получил на свой запрос, сообщает пресс-служба БХД .



Владимир Некляев и Павел Северинец.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 12 марта в программе «Главный эфир» показали 11-минутный сюжет — продолжение журналистского «расследования» о весенних акциях протеста «Звонок друга».

В нем канал привел запись телефонного разговора между лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем и сопредседателем «Белорусской христианской демократии» Павлом Северинцем. Оппозиционеры обсуждали возможное участие анархистов в акциях против застройки у Куропат.

Северинец обратился к следователям, чтобы узнать, откуда у «Беларусь 1» материалы прослушки. Две недели назад политику пришел ответ из Первомайского РУВД . В нем говорилось, что работники Белтелерадиокомпании самостоятельно не принимали мер для получения названной информации (записи телефонного разговора), она была им предоставлена анонимным источником. Следовательно, сотрудники телеканала не нарушали права Северинца на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь.

В Министерстве информации придерживаются такого же мнения. Кроме того, там пояснили, что в основу показанных сюжетов и видеоматериалов легли фото- и видеоматериалы, которые находились в открытом доступе в интернете и СМИ, а также фото- и видеоматериалы, предоставленные правоохранительными органами, огранами госбезопасности в рамках их компетенции: о задержании подозреваемых, конфискованных у них взрывчатых веществах, оружия и боеприпасов к нему, а также фото- и видеоматериалы, полученных из других источников.

Фильмы Белетелерадиокомпании, как объясняют в Мининформе, осветили происходящие события, то есть акции протеста, объективно и всесторонне.

«В СМИ, а также в интернете, наблюдалась однобокая подача информации, связанной с событиями, которые происходили и действиями института государственной власти. Исходя из необходимости объективного и всестороннего освещения общественно-значимых событий, Белтелерадиокомпанией в телеэфире впервые были продемонстрированы первопричины процессов, которые происходят и имеют разрушительные аналоги в других странах. Своевременная выдача в эфир этих телепередач позволила ознакомить широкую аудиторию граждан страны с общественно небезопасной подоплекой событий, которые происходят», — считают в Мининформе.

— Адказ міністра інфармацыі можна цалкам публікаваць у рубрыцы «Ноў комэнт» — прокомментировал ответ министерства Павел Северинец, — У цэнтры Еўропы нечакана разгарнулася цэлая пірацкая дзяржава. У вас крадуць вашу прыватную размову, яе выстаўляюць у эфір на агляд мільёнаў, і - барабанная дроб! — урад афіцыйна прызнае гэта абсалютна дазволеным! Застаецца падняць «Вясёлага Роджэра» па-над будынкам Міністэрства інфармацыі на праспекце Пераможцаў, 11 і хорам, усім міністэрствам, зацягнуць песню «Пятнаццаць чалавек на куфар мерцвяка». Капітан Флінт адпачывае.