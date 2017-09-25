Лукашенко британскому министру: У Великобритании масса свободных денег, которые надо вложить в дело

Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил на встрече с государственным министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

«Давайте определим 3−4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика — база любых отношений) и реализуем их, — предложил глава государства. — Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько — 2−3 совместных предприятия — построим в Беларуси, которые будут работать на две страны».

Президент также отметил возможность сотрудничества Беларуси и Великобритании в сфере электротранспорта, обратив внимание на решение Британии с определенного года отказаться от продажи и использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

«Я приветствую и аплодирую такому решению. По вашему примеру в этом направлении и мы решили двигаться. И в этом плане ищем наиболее продвинутых партнеров в этой сфере, — сказал глава государства. - Давайте вместе попробуем работать в Беларуси».

В ходе встречи Лукашенко выразил сожаление о том, что Великобритания выходит из Евросоюза.

«Знаете, о чем я подумал, заходя в этот зал на встречу с вами? Во-первых, наконец-то высокопоставленный человек, член правительства очень развитой, продвинутой страны решил приехать в Беларусь. Новый хороший знак, — сказал глава государства. — Во-вторых (может, вам это не понравится), я подумал, очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас был бы надежный хороший партнер и друг в Евросоюзе, который мог бы сказать правду о Беларуси».