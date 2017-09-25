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В Непале скончался глава крупного экспортера белорусской техники

26.09.2017 11:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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В субботу, 23 сентября, в Непале скончался глава представительства компании Sohra Overseas FZE (ОАЭ) в Беларуси, крупного экспортера белорусской техники, Андрей Филипюк. О смерти Филипюка, долгое время проработавшего помощником предыдущего премьер-министра страны Сергея Сидорского, TUT.BY сообщили его коллеги.


44-летний Андрей Филипюк начал впечатляющую карьеру в качестве сотрудника Аппарата Совмина, восемь лет, с 2003 по 2011 год отработав помощником премьер-министра Сергея Сидорского.

В 2011 году он был награжден Почетной грамотой Совета министров Республики Беларусь.

После этого Филипюк представлял интересы Беларуси в Австралии и Новой Зеландии от Белорусской торгово-промышленной палаты.

«За свою карьеру он внес значительный вклад в развитие международного сотрудничества Республики Беларусь, поддержание экспорта белорусской продукции, налаживание связей между иностранными компаниями и белорусскими промышленными предприятиями», — говорят коллеги.

Последний масштабный проект, который под руководством и координацией Андрея Филипюка реализовала Sohra Overseas FZE, — крупный контракт на поставку самосвалов БЕЛАЗ в Зимбабве. В 2017 году около 50 белорусских самосвалов поставлены в алмазодобывающие карьеры этой африканской страны. «Это проект, у истоков которого он стоял. Его дипломатичность, сдержанность, терпение, мудрость и профессионализм были тем, без чего этого проекта бы не состоялось, — отмечают коллеги. — В Непал он поехал в отпуск, чтобы побыть в компании близких друзей, переосмыслить какие-то вещи и покорить новые вершины. Его сердце не выдержало подъем в горы».

Гражданская панихида будет проходить 28 сентября, в четверг, в концертном зале «Минск» по адресу ул. Октябрьская 5, г. Минск, с 11.00 до 13.00.

 
Теги: Минск
 
 
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В субботу, 23 сентября, в Непале скончался глава представительства компании Sohra Overseas FZE (ОАЭ) в Беларуси, крупного экспортера белорусской техники, Андрей Филипюк. О...

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