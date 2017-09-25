Лукашенко зовет Великобританию инвестировать в Беларусь

Александр Лукашенко предлагает Великобритании активнее инвестировать в Беларусь. Об этом он заявил на встрече с государственным Министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

Лукашенко отметил, что две страны могли бы сотрудничать, пообещал научить британского министра играть в хоккей, а также выразил сожаление, что Великобритания выходит из ЕС.

“Давайте определим 3-4 солидных пилотных экономических проекта (потому что экономика - база любых отношений) и реализуем их. Давайте скажем по-народному, просто: у Великобритании масса свободных денег, которые должны быть вложены в дело. Мы создадим самые удобные и выгодные условия для бизнеса и несколько - 2-3 совместных предприятия - построим в Беларуси, которые будут работать на две страны”, - предложил Лукашенко.

Белорусский президент также отметил успехи Великобритании в сфере электротранспорта и отметил, что Беларусь ищет опытных партнеров в этой сфере.

В ходе встречи Александр Лукашенко также выразил сожаление о том, что Великобритания выходит из Евросоюза, с точки зрения развития белорусско-европейских отношений в целом.

"Знаете, о чем я подумал, заходя в этот зал на встречу с вами? Во-первых, наконец-то высокопоставленный человек, член правительства очень развитой, продвинутой страны решил приехать в Беларусь. Новый хороший знак. Во-вторых (может, вам это не понравится), я подумал, очень жаль, что Великобритания в этот момент уходит из Европейского союза. У нас был бы надежный хороший партнер и друг в Евросоюзе, который мог бы сказать правду о Беларуси”, - отметил он.

Кроме того, Лукашенко предложил британскому министру научить его играть в хоккей.