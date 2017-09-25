Оппозиционный политик Николай Статкевич получил пять суток административного ареста за участие в несанкционированной уличной акции в центре Минска 8 сентября. Такое решение принял 26 сентября суд Ленинского района столицы, сообщает сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

В данный момент Статкевич уже отбывает административный арест 15 суток за участие в уличной акции в Минске 3 июля.

Акция проводилась 8 сентября в знак протеста против белорусско-российских военных учений «Запад-2017» и была приурочена к неофициальному Дню белорусского воинской славы. Во время самой акции никто из ее участников задержан не был. Однако за участие в ней позже были осуждены оппозиционный политик Владимир Некляев и могилевский активист Станислав Павлинкович. Некляев отбыл арест 7 суток в Центре изоляции правонарушителей, откуда освободился 22 сентября, Павлинковича наказали штрафом в 460 рублей.