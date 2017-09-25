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На белорусские дороги в ближайшие годы надо выделить почти $3 млрд

26.09.2017 13:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Финансирование в размере более 5,6 миллиарда белорусских рублей необходимо выделить на развитие автодорог Беларуси в 2017-2020 годы, соответствующая информация опубликована в Госпрограмме по развитию дорог.

Беларусь приняла программу развития дорог до 2020 года: в документе очерчены объемы и источники финансирования развития автомагистралей и другие важные моменты, касающиеся этой темы.

На белорусские дороги в ближайшие годы надо выделить почти млрд
© Sputnik/ Константин Чалабов
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Так, на период 2017-2020 года для развития как республиканских, так и местных дорог необходимо более 5,6 миллиарда рублей в ценах на начало текущего года. По актуальному курсу это — порядка трех миллиардов долларов.

"Недостаточное финансирование ведет к ухудшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, что оказывает непосредственное влияние на социально-экономические аспекты развития экономики, валовой национальный продукт, уровень цен, доходы государственного бюджета и степень занятости населения", — указано в Госпрограмме.

Финансирование для развития дорог будет выделено как из бюджета, так и за счет кредитов, инвестпрограмм и иных способов. Однако объемы финансирования могут и изменить — в зависимости от потребностей и возможностей республиканских и местных властей.

Как указано в программе, в ходе 2017-2020 года планируется реконструкция части существующих автомагистралей и создание новых.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственная программа по развитию автомобильных дорог Беларуси опубликована во вторник.

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