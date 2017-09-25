Закрытые лазейки и либерализация работы с иностранными площадками. Что меняется в Налоговом кодексе

В августе Минфин Беларуси по традиции опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс . Если текущий проект утвердят, изменения вступят в силу 1 января 2018 года. Юристы налоговой практики REVERA Марина Мишакова и Анастасия Леонова рассказали TUT.BY о нововведениях в особенной части Кодекса. Об изменениях в общей части можно прочитать в предыдущем материале .

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Увеличиваются лимиты валовой выручки для применения УСН

Сейчас в стране действует специальный режим налогообложения для малого и среднего бизнеса, зависящий от лимитов по валовой выручки: если компания их не превысила, она может применять УСН; если лимиты превышены, применяется ОСН.

В 2018 эти лимиты планируется проиндексировать на 16,7%, то есть увеличить.

Лимит валовой выручки 2017 год, рублей 2018 год, рублей Для перехода на УСН (например, компания была на ОСН,

но хочет начать применять УСН) — для организаций 1 159 800 1 391 800 — для ИП 126 700 152 000 Чтобы сохранить УСН (когда компания изначально на УСН и не хочет переходить на ОСН) — для организаций 1 542 600 1 851 100 — для ИП 168 900 202 700

НДС

ИП станет сложнее не платить НДС

ИП платят НДС при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав при определенной совокупной выручке:

Правила уплаты НДС сейчас Как станет в 2018 Нужно уплачивать, если выручка за 3 календарных месяца подряд превысила 40 000 евро без учета налогов и сборов. Налог уплачивается в течение года начиная со следующего месяца после того, как это произошло. Нужно будет уплачивать, если выручка с начала года превысит 160 000 рублей (около 70 000 евро). Налог нужно будет уплатить начиная со следующего месяца после того, как это произошло, до окончания календарного года.

Налог нужно будет уплатить начиная со следующего месяца после того, как это произошло, до окончания календарного года.

Сейчас, чтобы не платить НДС, ИП достаточно контролировать, чтобы выручка за 3 месяца подряд не превышала 40 000 евро. Новая редакция Кодекса сделает это маловозможным — даже если в совокупности, например, за январь-май выручка достигнет 160 000 рублей (около 70 000 евро), то с 1 июня по 31 декабря текущего года ИП должен будет уплачивать НДС.

Единый налог с ИП и других физлиц

1. Спортивные тренеры обязаны будут уплачивать единый налог

Единый налог, который платят индивидуальные предприниматели и физлица, при оказании услуг потребителям (физлицам), по сути, совмещает в себе подоходный, НДС, местные налоги и сборы и другие — применять его просто и удобно. Заплатил налог по фиксированной ставке до начала месяца и работай.

Теперь кроме привычных парикмахеров, таксистов, репетиторов, единый налог обязаны будут уплачивать и спортивные тренеры при обучении как в группах, так и индивидуально.

2. ИП станет проще и удобнее доплачивать единый налог при получении большой выручки

Сейчас, если выручка ИП за месяц превышает 40-кратный размер установленной ставки единого налога, то ИП доплачивает 5% с суммы превышения.

Пример: Ставка единого налога для парикмахеров в Минске — 93 рубля. Если выручка парикмахера за месяц составила 4000 рублей, то есть превысила 40-кратный размер (40*93=3720 рублей), то парикмахер должен доплатить налог в размере 5% от разницы: (4000 — 3720)*5%=14 рублей.

Это неудобно, так как за основу учета брался один месяц и ИП приходилось каждый раз считать, не превысил ли он лимит.

В 2018 планируется ввести фиксированный лимит по валовой выручке за календарный год — 53 700 рублей. Это значит, что ИП смогут проверять, не превысили ли они лимит, всего раз в году, и не привязываться в исчислении лимитов к ставке единого налога. Налоговую декларацию по превышению тоже нужно будет подавать раз в году — до 1-го февраля следующего года.

Подоходный налог

Не нужно будет платить подоходный с расходов на конференции, переговоры и семинары

Сейчас расходы, которые компания несет на участников своих внутренних мероприятий (расходы на еду, кофе, сувениры и т.д.), не облагаются подоходным налогом. Это касается конкретных мероприятий: презентаций, юбилеев, банкетов, совещаний, культурных, представительских мероприятий, связанных с деятельностью компании.

В 2018 к ним добавятся конференции, переговоры и семинары, связанные с деятельностью компании (например, IT-семинар в IT-компании).

Документооборот при оказании услуг через интернет по внешнеторговым договорам

Акты и другие первичные документы можно будет оформлять в одностороннем порядке.

Это очень важное изменение для IT-бизнеса. Сейчас IT-компаниям приходится принуждать своих иностранных партнеров подписывать акты. Это проблема, потому что большинство иностранцев не знают, что это такое, и работают исключительно на основании invoices.

Налогообложение в свободных экономических зонах

В СЭЗах отменят налог на прибыль при реализации работ/услуг собственного производства

Сегодня резиденты СЭЗ не платят налог на прибыль в течение 10 лет со дня регистрации — или до 2021 года, если они были зарегистрированы до 2012 года.

С 2018 планируется убрать все ограничения по срокам — прибыль резидентов СЭЗ не будет облагаться налогом вне зависимости от даты регистрации при условии осуществления деятельности, заявленной в рамках реализации инвестиционного проекта.

Налог на прибыль

При исчислении налога на прибыль у плательщиков часто возникают вопрос: что можно отнести на затраты, учитываемые при налогообложении, а что нет. Вопрос актуален потому, что такие затраты уменьшают налоговую базу — а значит, компания платит меньше налога на прибыль.

В 2018 году в главу про налог на прибыль планируется внести следующие ключевые изменения.

Оптимизировать налогообложение через управляющую организацию больше не получится

В 2018 году предлагается установить лимит на оплату управленческих услуг, после превышения которого налогооблагаемая база уменьшаться не будет. Скорее всего, лимит будет рассчитываться исходя из средней зарплаты руководителей по Беларуси.

Изменение невыгодно для групп компаний — в них часто существует управляющая организация, которая получает доходы за управление. При этом на такую компанию часто перечисляется практически весь доход. Чтобы избежать налоговых последствий, группам компаний придется пересмотреть свою структуру.

Также изменение явно не в пользу специализированных управляющих компаний. Если их услуги будут дороже средней зарплаты руководителей по Беларуси, то заказчик не сможет учесть такие расходы при налогообложении.

Нельзя будет уменьшить налоговую базу через переплату налогов

Если сейчас компания переплатила налоги, то у нее, соответственно, уменьшается налоговая база. В 2018 при возврате переплаты налогов, такие суммы отнесут к внереализационным доходам и обложат налогом. Внереализационные доходы — те, которые напрямую не связаны с производством и реализацией товаров, работ, услуг (например, дивиденды, безвозмездно полученное имущество и т.д.)

Цель этого изменения — не позволить плательщикам уменьшать налоговую базу через переплату налогов.

Плательщиков освободят от налога на прибыль при переводе средств на счета еще двух благотворительных организаций

А именно — Белорусского общества красного креста и Международного благотворительного общественного объединения «ЮниХелп».

Сегодня к таким организациям относятся также Белорусский детский фонд, Белорусский детский хоспис, Белорусское общественное объединение ветеранов, Международная общественная организация «SOS — Детские деревни» и другие юрлица, утвержденные действующей редакцией Налогового кодекса.

Налог на доходы иностранных организаций

Либерализация работы с иностранными площадками

Типичный пример: Google Play, распространяя мобильное приложение, удерживает с разработчика 30%. С этих 30% в Беларуси надо заплатить налог на доходы иностранной компании. Сделать этого разработчик не может, так как сам он деньги в адрес Google Play не перечислял — это происходило автоматически. Единственный вариант заплатить налог — сделать это своими деньгами, но формально это нарушение закона.

С 2018 года в такой ситуации станет легальным уплачивать налог своими деньгами, а не за счет удержания из доходов иностранного контрагента. А сам уплаченный налог можно будет учесть при налогообложении.

Белорусские компании смогут подтверждать налоговое резидентство иностранных контрагентов по email

Это очень удобно — раньше налоговая принимала этот документ только на бумаге, в то время как налоговые органы некоторых стран выдают такое подтверждение только в электронном виде (например, в Великобритании плательщик получает сертификат налогового резидентства с электронной подписью по email). Такое изменение сэкономит время и избавит плательщиков от лишних шагов.