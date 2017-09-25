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Закрытые лазейки и либерализация работы с иностранными площадками. Что меняется в Налоговом кодексе
26.09.2017 13:09 — Новости Экономики | Tut.by
В августе Минфин Беларуси по традиции опубликовал
Упрощенная система налогообложения (УСН)
Увеличиваются лимиты валовой выручки для применения УСН
Сейчас в стране действует специальный режим налогообложения для малого и среднего бизнеса, зависящий от лимитов по валовой выручки: если компания их не превысила, она может применять УСН; если лимиты превышены, применяется ОСН.
В 2018 эти лимиты планируется проиндексировать на 16,7%, то есть увеличить.
НДС
ИП станет сложнее не платить НДС
ИП платят НДС при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав при определенной совокупной выручке:
Налог нужно будет уплатить начиная со следующего месяца после того, как это произошло, до окончания календарного года.
Сейчас, чтобы не платить НДС, ИП достаточно контролировать, чтобы выручка за 3 месяца подряд не превышала 40 000 евро. Новая редакция Кодекса сделает это маловозможным — даже если в совокупности, например, за январь-май выручка достигнет 160 000 рублей (около 70 000 евро), то с 1 июня по 31 декабря текущего года ИП должен будет уплачивать НДС.
Единый налог с ИП и других физлиц
1. Спортивные тренеры обязаны будут уплачивать единый налог
Единый налог, который платят индивидуальные предприниматели и физлица, при оказании услуг потребителям (физлицам), по сути, совмещает в себе подоходный, НДС, местные налоги и сборы и другие — применять его просто и удобно. Заплатил налог по фиксированной ставке до начала месяца и работай.
2. ИП станет проще и удобнее доплачивать единый налог при получении большой выручки
Сейчас, если выручка ИП за месяц превышает 40-кратный размер установленной ставки единого налога, то ИП доплачивает 5% с суммы превышения.
Пример: Ставка единого налога для парикмахеров в Минске — 93 рубля. Если выручка парикмахера за месяц составила 4000 рублей, то есть превысила 40-кратный размер (40*93=3720 рублей), то парикмахер должен доплатить налог в размере 5% от разницы: (4000 — 3720)*5%=14 рублей.
Это неудобно, так как за основу учета брался один месяц и ИП приходилось каждый раз считать, не превысил ли он лимит.
В 2018 планируется ввести фиксированный лимит по валовой выручке за календарный год — 53 700 рублей. Это значит, что ИП смогут проверять, не превысили ли они лимит, всего раз в году, и не привязываться в исчислении лимитов к ставке единого налога. Налоговую декларацию по превышению тоже нужно будет подавать раз в году — до 1-го февраля следующего года.
Подоходный налог
Не нужно будет платить подоходный с расходов на конференции, переговоры и семинары
Документооборот при оказании услуг через интернет по внешнеторговым договорам
Акты и другие первичные документы можно будет оформлять в одностороннем порядке.
Налогообложение в свободных экономических зонах
В СЭЗах отменят налог на прибыль при реализации работ/услуг собственного производства
Сегодня резиденты СЭЗ не платят налог на прибыль в течение 10 лет со дня регистрации — или до 2021 года, если они были зарегистрированы до 2012 года.
Налог на прибыль
При исчислении налога на прибыль у плательщиков часто возникают вопрос: что можно отнести на затраты, учитываемые при налогообложении, а что нет. Вопрос актуален потому, что такие затраты уменьшают налоговую базу — а значит, компания платит меньше налога на прибыль.
В 2018 году в главу про налог на прибыль планируется внести следующие ключевые изменения.
Оптимизировать налогообложение через управляющую организацию больше не получится
В 2018 году предлагается установить лимит на оплату управленческих услуг, после превышения которого налогооблагаемая база уменьшаться не будет. Скорее всего, лимит будет рассчитываться исходя из средней зарплаты руководителей по Беларуси.
Также изменение явно не в пользу специализированных управляющих компаний. Если их услуги будут дороже средней зарплаты руководителей по Беларуси, то заказчик не сможет учесть такие расходы при налогообложении.
Нельзя будет уменьшить налоговую базу через переплату налогов
Если сейчас компания переплатила налоги, то у нее, соответственно, уменьшается налоговая база. В 2018 при возврате переплаты налогов, такие суммы отнесут к внереализационным доходам и обложат налогом. Внереализационные доходы — те, которые напрямую не связаны с производством и реализацией товаров, работ, услуг (например, дивиденды, безвозмездно полученное имущество и т.д.)
Цель этого изменения — не позволить плательщикам уменьшать налоговую базу через переплату налогов.
Плательщиков освободят от налога на прибыль при переводе средств на счета еще двух благотворительных организаций
А именно — Белорусского общества красного креста и Международного благотворительного общественного объединения «ЮниХелп».
Сегодня к таким организациям относятся также Белорусский детский фонд, Белорусский детский хоспис, Белорусское общественное объединение ветеранов, Международная общественная организация «SOS — Детские деревни» и другие юрлица, утвержденные действующей редакцией Налогового кодекса.
Налог на доходы иностранных организаций
Либерализация работы с иностранными площадками
Типичный пример: Google Play, распространяя мобильное приложение, удерживает с разработчика 30%. С этих 30% в Беларуси надо заплатить налог на доходы иностранной компании. Сделать этого разработчик не может, так как сам он деньги в адрес Google Play не перечислял — это происходило автоматически. Единственный вариант заплатить налог — сделать это своими деньгами, но формально это нарушение закона.
С 2018 года в такой ситуации станет легальным уплачивать налог своими деньгами, а не за счет удержания из доходов иностранного контрагента. А сам уплаченный налог можно будет учесть при налогообложении.
Белорусские компании смогут подтверждать налоговое резидентство иностранных контрагентов по email
Это очень удобно — раньше налоговая принимала этот документ только на бумаге, в то время как налоговые органы некоторых стран выдают такое подтверждение только в электронном виде (например, в Великобритании плательщик получает сертификат налогового резидентства с электронной подписью по email). Такое изменение сэкономит время и избавит плательщиков от лишних шагов.
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В августе Минфин Беларуси по традиции опубликовал проект изменений в Налоговый кодекс. Если текущий проект утвердят, изменения вступят в силу 1 января 2018 года....
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