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Макей на встрече с британским министром: важно не демонизировать страну заочно, даже не побывав в ней

26.09.2017 13:41 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Великобританией. Об этом завил глава белорусского МИД Владимир Макей на встрече с министром по делам Европы и Америки МИД Великобритании Аланом Дунканом.

Белорусская сторона считает Британию очень важным партнером, с которым необходимо поддерживать отношения в политической, экономической и гуманитарной сферах. Владимир Макей также отметил обоюдное стремление к политическому диалогу и экономическому сотрудничеству.

— Мы заинтересованы в дальнейшем развитии экономического сотрудничества. Мы готовы предоставить максимальные возможности для британского бизнеса в случае желания с его стороны создать у нас производства в Свободных экономических зонах, в индустриальном парке «Великий камень». Это позволит английскому бизнесу иметь выход на 180-миллионный рынок потребителей в рамках Евразийского экономического союза, — заявил Макей. — Мы считаем, что самое главное, чтобы у наших партнеров существовал объективный взгляд на происходящее в Беларуси. Да, мы имеем недостатки, да, мы имеем проблемы. Но важно не демонизировать страну заочно, даже не побывав в ней. Важно иметь реальный, объективный взгляд на ситуацию, на вещи. Это создает хорошую обстановку для позитивного движения в будущее.

Британский министр в свою очередь поблагодарил белорусскую сторону за прием и отметил, что выход Британии из Евросоюза не отразится на взаимоотношениях с Восточной Европой, в том числе с Беларусью.

— Даже выходя из Евросоюза, мы не покидаем Европу, — заявил Алан Дункан. — Наши двусторонние отношения сохранятся. Посмотрите на это (на Brexit — TUT.BY) как на возможность.

Сегодня Алан Дункан также встретился с Александром Лукашенко. Президент предложил Великобритании активнее инвестировать в Беларусь.

Кроме того, британский министр вместе с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

 
 
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Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Великобританией.

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