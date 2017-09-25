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Лукашенко рассмотрит проект декрета о либерализации бизнеса

26.09.2017 13:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Проект декрета "О развитии предпринимательства" вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским.

"Мы продолжаем вести речь о документах, нормативно-правовых актах, которые будут способствовать либерализации нашей экономики", - отметил Лукашенко.

Наряду с проектом декрета вниманию президента также представлен проект указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования, сообщает пресс-служба президента. 

"У нас и так, я считаю, в этом плане неплохой порядок, мы очень много в этом направлении сделали. Но бизнес, тем не менее, хотел бы большей свободы в этом плане и снятия некоторых административных процедур. Я также согласен с тем, что если жизнь показывает, что мы где-то можем сделать шаги в этом направлении, их надо делать вовремя. Не думаю, что мы отстаем здесь, но тем не менее", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что впервые о беспрецедентном раскрепощении деловой среды Александр Лукашенко заявил в апреле во время посещения ОАО «Речицадрев». Тогда президент пообещалреволюционные решения бизнесу. Однако эксперты в интервью БДГ отметили, что прорыва ждать не стоит: государство будет делать шаг вперед - два назад, послабляя в одном месте, и ужесточая в другом. Во время недавней встречи с главой КГК, Лукашенко потребовал проводить только обоснованные проверки бизнеса.

 
 
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Проект декрета "О развитии предпринимательства" вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым заместителем премьер-министра...

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