|
Лукашенко рассмотрит проект декрета о либерализации бизнеса
26.09.2017 13:41 — Новости Экономики | БДГ
Проект декрета "О развитии предпринимательства" вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским.
"Мы продолжаем вести речь о документах, нормативно-правовых актах, которые будут способствовать либерализации нашей экономики", - отметил Лукашенко.
Наряду с проектом декрета вниманию президента также представлен проект указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования,
"У нас и так, я считаю, в этом плане неплохой порядок, мы очень много в этом направлении сделали. Но бизнес, тем не менее, хотел бы большей свободы в этом плане и снятия некоторых административных процедур. Я также согласен с тем, что если жизнь показывает, что мы где-то можем сделать шаги в этом направлении, их надо делать вовремя. Не думаю, что мы отстаем здесь, но тем не менее", - сказал Александр Лукашенко.
Напомним, что впервые о беспрецедентном раскрепощении деловой среды Александр Лукашенко заявил в апреле во время посещения ОАО «Речицадрев». Тогда президент
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект декрета "О развитии предпринимательства" вынесен на рассмотрение Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым заместителем премьер-министра...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии