ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске проходят обыски у социальных и "зеленых" активистов

26.09.2017 14:52 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С утра вторника, 26 сентября, сотрудники уголовного розыска проводят обыски у социальных активистов Минска. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Правозащитникам известно, что обыск проходит в доме исполнительного директора общественного объединения «Экодом» Марины Дубиной, журналиста-фрилансера Марины Костылянченко, некоторых других активистов анархистского движения. Во время обыска изъяты компьютеры, средства мобильной связи и литература. О задержаниях пока неизвестно.

В социальных сетях сообщают об обыске у Марины Дубиной следующее: «В 7.10 утра сотрудники милиции зашли в дом, где на то время находилось пять человек. Обыск до сих пор не закончен».

Связаться с Мариной Дубиной TUT.BY не удалось — трубку активистка не берет.

Как предполагают правозищатники, обыски могут быть связаны с уголовным делом по части 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц), возбужденному по факту поджога коктейлями Молотова бигборда в Ивацевичах 28 июля.


Фото поврежденного билборда из соцсетей
Фото: 1reg.by

По данному уголовному делу делу проходят двое социальных активистов: житель Ивацевичей Игорь и минчанин Кирилл.

Тогда группа неизвестных анархистов сожгла рекламный билборд. на котором было написано: «Сила закона в его исполнении». Позже видео поджога попало в социальные сети.

Напомним, весной текущего года за участие в «Марше нетунеядцев» Марина Дубина и ряд экологических активистов были задержаны, а позже осужденны на сутки, которые они отбывали в Центре изоляции правонарушителей в Минске и в жодинской тюрьме. В тот раз на квартирах некоторых активистов также были проведены обыски.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники предполагают, что обыски связаны с уголовным делом, возбужденному по факту поджога коктейлями Молотова бигборда в Ивацевичах в июле.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Минск будет взыскивать ущерб за "дебиторку" не с компаний, а с физлиц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика