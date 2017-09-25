С утра вторника, 26 сентября, сотрудники уголовного розыска проводят обыски у социальных активистов Минска. Об этом сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Правозащитникам известно, что обыск проходит в доме исполнительного директора общественного объединения «Экодом» Марины Дубиной, журналиста-фрилансера Марины Костылянченко, некоторых других активистов анархистского движения. Во время обыска изъяты компьютеры, средства мобильной связи и литература. О задержаниях пока неизвестно.

В социальных сетях сообщают об обыске у Марины Дубиной следующее: «В 7.10 утра сотрудники милиции зашли в дом, где на то время находилось пять человек. Обыск до сих пор не закончен».

Связаться с Мариной Дубиной TUT.BY не удалось — трубку активистка не берет.

Как предполагают правозищатники, обыски могут быть связаны с уголовным делом по части 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц), возбужденному по факту поджога коктейлями Молотова бигборда в Ивацевичах 28 июля.



Фото поврежденного билборда из соцсетей

Фото: 1reg.by

По данному уголовному делу делу проходят двое социальных активистов: житель Ивацевичей Игорь и минчанин Кирилл.

Тогда группа неизвестных анархистов сожгла рекламный билборд. на котором было написано: «Сила закона в его исполнении». Позже видео поджога попало в социальные сети.

Напомним, весной текущего года за участие в «Марше нетунеядцев» Марина Дубина и ряд экологических активистов были задержаны , а позже осужденны на сутки, которые они отбывали в Центре изоляции правонарушителей в Минске и в жодинской тюрьме. В тот раз на квартирах некоторых активистов также были проведены обыски.