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В Минске проходят обыски у социальных и "зеленых" активистов
26.09.2017 14:52 — Новости Экономики | Tut.by
С утра вторника, 26 сентября, сотрудники уголовного розыска проводят обыски у социальных активистов Минска. Об этом сообщает правозащитный сайт
Правозащитникам известно, что обыск проходит в доме исполнительного директора общественного объединения «Экодом» Марины Дубиной, журналиста-фрилансера Марины Костылянченко, некоторых других активистов анархистского движения. Во время обыска изъяты компьютеры, средства мобильной связи и литература. О задержаниях пока неизвестно.
В социальных сетях сообщают об обыске у Марины Дубиной следующее: «В 7.10 утра сотрудники милиции зашли в дом, где на то время находилось пять человек. Обыск до сих пор не закончен».
Связаться с Мариной Дубиной TUT.BY не удалось — трубку активистка не берет.
Как предполагают правозищатники, обыски могут быть связаны с уголовным делом по части 2 ст. 339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц), возбужденному по факту поджога коктейлями Молотова бигборда в
По данному уголовному делу делу проходят двое социальных активистов: житель Ивацевичей Игорь и минчанин Кирилл.
Тогда группа неизвестных анархистов сожгла рекламный билборд. на котором было написано: «Сила закона в его исполнении». Позже видео поджога попало в социальные сети.
Напомним, весной текущего года за участие в «Марше нетунеядцев» Марина Дубина и ряд экологических активистов
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Правозащитники предполагают, что обыски связаны с уголовным делом, возбужденному по факту поджога коктейлями Молотова бигборда в Ивацевичах в июле.
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