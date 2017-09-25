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Минск будет взыскивать ущерб за "дебиторку" не с компаний, а с физлиц

26.09.2017 14:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен – Sputnik. Ущерб, нанесенный государству в связи с дебиторской задолженностью работающих за пределами Беларуси товаропроводящих сетей предприятий республики, будет взыскиваться не с субъектов хозяйствования, а с конкретных физических лиц, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

Минск будет взыскивать ущерб за "дебиторку" не с компаний, а с физлиц
© Sputnik/ Андрей Александров
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Во вторник в посольстве Беларуси в Москве Конюк и вице-премьер Беларуси Владимир Семашко встретились с субъектами товаропроводящей сети (ТПС) с белорусским капиталом. Открывая совещание, Конюк отметил, что вопросами сокращения внешней просроченной дебиторской задолженности и возврата валютной выручки в страну органы прокуратуры занимаются по поручению президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Мы уже начали применять методы, правда, довольно жесткие, непопулярные, которые должна применять прокуратура. А у прокуратуры, как вы понимаете, жесткий метод – возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности", – сказал Конюк по итогам совещания журналистам, его слова приводит пресс-служба посольства Беларуси в РФ.

Генпрокурор подчеркнул, что ущерб будет взыскиваться не с субъектов хозяйствования, а с конкретных физических лиц. В качестве примера, не раскрывая подробностей, Конюк сообщил, что, в частности, возбуждено уголовное дело по одному из объединений мясомолочной промышленности. 

"Эта работа начата. Не потому, что мы пытаемся кого-то запугать, выхода другого нет. Слишком большие деньги", – подчеркнул генпрокурор.

Конюк отметил, что в большинстве случаев, как показывают проверки и расследования, дебиторская задолженность белорусских товаропроводящих сетей "носит криминальный характер".

Минск будет взыскивать ущерб за "дебиторку" не с компаний, а с физлиц
© Фото: пресс-служба президента
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В беседе с журналистами Конюк также констатировал, что произошло небольшое сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности перед белорусскими субъектами хозяйствования, но ее общая сумма остается значительной и достигает 0,5 миллиарда долларов, из которых почти половина приходится на российских контрагентов.

Согласно материалам к совещанию по состоянию на 1 августа дебиторская задолженность российских контрагентов организациям Беларуси составила 1 миллиард 783,3 миллиона долларов и увеличилась по сравнению с началом 2017 года на 0,6%, просроченная – 210,4 миллиона долларов (рост к 1 января 2017 года на 10,3%). За июль дебиторская задолженность российских партнеров сократилась на 3,4%, просроченная задолженность снизилась на 4%.

 
Теги: Минск
 
 
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Генпрокуратура констатирует, что дебиторская задолженность белорусских товаропроводящих сетей зачастую носит криминальный характер.

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