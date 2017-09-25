Ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси вынесен на рассмотрение Лукашенко

Ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета «О развитии предпринимательства» вынесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым вице-премьером Василием Матюшевским.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Мы продолжаем вести речь о документах, нормативно-правовых актах, которые будут способствовать либерализации нашей экономики», — отметил глава государства.

Кроме проекта декрета вниманию главы государства также представлен проект указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования.

По итогам рабочей встречи и детального обсуждения ряда моментов Александр Лукашенко поддержал все предложенные нормы, и представленные документы в скором времени будут подписаны.

Единые минимальные требования

В частности, проектом декрета предусматривается утверждение единых требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, а также в области охраны окружающей среды и ветеринарии. Эти требования максимально систематизированы и сокращены, так как ныне действующие нормы, по словам главы государства, «чрезвычайно объемные и в большинстве своем ненужные». «Они очень напрягают бизнес и отвлекают от решения конкретных задач. Поэтому этими документами мы утверждаем перечень требований — и санитарные условия, и прочее. И всякие административные препоны сокращаются», — сказал он.

Предусмотренный проектом декрета перечень требований будет являться обязательным для соблюдения в ходе осуществления экономической деятельности. Положения иных технических нормативных правовых актов, содержащих требования в рассматриваемой сфере, до их отмены будут иметь для субъектов хозяйствования рекомендательный характер.

Предсказуемое налоговое законодательство

Президент также отметил важность стабильной и предсказуемой ситуации в налоговой сфере. Планируется ввести запрет до 2020 года на введение новых налогов и повышение налоговых ставок. «Думаю, на это надо пойти. Посмотрим, что у нас из этого получится», — сказал он.

«И другие требования, в том числе устранение излишних административных барьеров. Чтобы те, кто хотят открыть бизнес, могли сделать это не за год-полтора, а буквально сразу или в течение месяца, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Мы также закрепляем это в этих документах», — добавил Александр Лукашенко.

Саморегулирование бизнеса

В целом проект декрета является ключевым из подготовленного пакета документов и предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государства и бизнеса. Минимизируется вмешательство государства в работу субъектов хозяйствования, усиливаются механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою деятельность перед обществом при сохранении необходимого уровня контроля со стороны государства.

Уведомительный порядок для начала бизнеса

Кроме уже названных норм планируется введение уведомительного порядка осуществления отдельных наиболее распространенных видов экономической деятельности. В соответствующий перечень войдут бытовые, туристические услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции, стройматериалов и иная деятельность. По данным Министерства экономики, именно в этих сферах сосредоточено порядка 95% малого и среднего бизнеса.

Для занятия данными видами деятельности достаточно будет подать единственное уведомление в исполком через службу «одно окно» (также возможно направление почтового отправления с уведомлением о вручении) либо с помощью портала электронных услуг' и на следующий день лицо будет вправе осуществлять заявленный вид экономической деятельности. При этом, подавая такое уведомление, субъект хозяйствования автоматически берет на себя ответственность за соответствие своей деятельности законодательству.

Упразднение административных барьеров

Ожидается также максимальное упразднение административных барьеров, связанных с наличием сложных и длительных процедур получения справок, согласований и иных видов разрешительной документации.

Наряду с этим будет установлена административная ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия. Таким образом, в документе реализован один из ключевых подходов, обозначенных президентом, о минимальном вмешательстве государства в экономическую деятельность субъекта хозяйствования при повышении личной ответственности его руководителя.

Совершенствование порядка лицензирования

«У нас и так, я считаю, в этом плане неплохой порядок, мы очень много в этом направлении сделали. Но бизнес хотел бы большей свободы в этом плане и снятия некоторых административных процедур. Я также согласен с тем, что, если жизнь показывает, что мы где-то можем сделать шаги в этом направлении, их надо делать вовремя. Не думаю, что мы отстаем здесь, но тем не менее», — отметил Александр Лукашенко.

С учетом принципа, в соответствии с которым лицензированию подлежат лишь те виды деятельности, осуществление которых непосредственно сопряжено с наличием угроз причинения вреда государственным и общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан, проектом указа предусматривается отмена 3 из 36 лицензируемых в настоящее время видов деятельности и 20 составляющих виды деятельности работ, услуг.

В частности, субъектам хозяйствования не потребуется получение лицензии при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров (за исключением международных), полиграфической деятельности, деятельности по оказанию психологической помощи, а также связанной с оказанием юридических услуг (за исключением риэлтерских), контролем радиоактивного загрязнения, охраной юридическим лицом своих работников и принадлежащего ему имущества.

Исключительное право суда на прекращение действия лицензии

Закрепляется исключительное право суда своим решением прекратить действие лицензии или аннулировать ее. Александр Лукашенко заслушал подробный доклад на этот счет, отметив, что с другой стороны недопустимо перегружать судебную систему, перебрасывая на нее функции других органов власти. Отмечается, что в целях защиты жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды, государственных и общественных интересов лицензирующие органы по-прежнему будут иметь право приостановить деятельность субъектов хозяйствования до устранения ими допущенных нарушений лицензионных требований и условий или до рассмотрения дела судом.

Василий Матюшевский пояснил, что, как правило, в случае отзыва лицензии конкретный бизнес прекращает свое существование. «Поэтому это очень чувствительный вопрос как для самого предпринимателя, так и для наемных работников, общества в целом. Для того, чтобы этот существенный риск каким-то образом нивелировать, должен быть состязательный процесс, когда лицензирующий орган должен в судебном процессе доказать те или иные существенные факторы, которые требуют именно отзыва лицензии», — сказал он.

Выдача лицензий в электронном виде

Предусмотрено, что с 1 июля 2018 года выдача лицензий будет осуществляться исключительно в электронном виде. Тем самым отменяется бумажная форма лицензии. Проектом указа предусматривается формирование и ведение единого реестра лицензий, содержащего данные о выданных лицензиях, внесении в них изменений. Доступ к данным этого реестра будет открыт всем заинтересованным и обеспечиваться круглосуточно посредством сети Интернет на безвозмездной основе.

Совместная работа с бизнес-сообществом

Как доложил Василий Матюшевский, пакет документов по либерализации был подготовлен совместно с бизнес-сообществом. «Его единственная задача — изменить характер бизнес-среды, максимально снизить административное влияние на этот процесс и издержки по ведению бизнеса, сделать его максимально прозрачным и, самое главное, последовательным и долгоиграющим», — сказал он.

Говоря о последующей перспективе, первый вице-премьер подчеркнул, что разработчики всего пакета документов ратуют за неизменность базовых посылов, несмотря на то, что с течением времени может потребоваться усовершенствование тех или иных вопросов. «Но базовые принципы документов должны быть неизменны. Потому что любой цикл бизнес-планирования — это даже не пять лет, а 10−15 лет. Соответственно, все условия, начиная от макроэкономики, заканчивая регуляторикой, должны быть прогнозируемы», — сказал Василий Матюшевский.

Трансформация экономики с акцентом на IT

Первый вице-премьер добавил, что в пакете документов по либерализации в сфере бизнеса есть еще один очень важный документ — проект декрета по развитию Парка высоких технологий.

«Глава государства сказал, что, может быть, имеет смысл доработать название, потому что нормы нового декрета говорят не о Парке высоких технологий в первую очередь, а процессе трансформации, цифровизации экономики в целом. И те базовые нормы, которые там заложены и которые, мы надеемся, поддержит глава государства, должны кардинально изменить всю среду экономики», — заявил Василий Матюшевский.