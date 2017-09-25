Ключевой документ по либерализации в экономике Беларуси — проект декрета "О развитии предпринимательства" вынесен на рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко во время рабочей встречи с первым заместителем премьер-министра Василием Матюшевским, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

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Кроме проекта декрета вниманию главы государства также был представлен проект указа, направленный на совершенствование порядка лицензирования. По итогам рабочей встречи и детального обсуждения ряда моментов Александр Лукашенко поддержал все предложенные нормы, и представленные документы в скором времени будут подписаны.

"Мы продолжаем вести речь о документах, нормативно-правовых актах, которые будут способствовать либерализации нашей экономики. У нас и так, я считаю, в этом плане неплохой порядок, мы очень много в этом направлении сделали. Но бизнес, тем не менее, хотел бы большей свободы в этом плане и снятия некоторых административных процедур", — отметил глава государства.

Лукашенко согласился с тем, что нужно своевременно принимать шаги по облегчению работы бизнеса, тем более, что эти требования диктует современная экономика.

Требования будут едиными и минимальными

Проект декрета устанавливает единые для всех субъектов бизнеса требования в области пожарной безопасности, санитарные нормы и правила, требования к охране окружающей среды и ветеринарной безопасности.

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Все ранее существовавшие в белорусском законодательстве требования этим документом систематизированы и сокращены. "Ныне действующие нормы чрезвычайно объемные и в большинстве своем ненужные. Они очень напрягают бизнес и отвлекают от решения конкретных задач", — сказал Лукашенко.

Устанавливаемые проектом декрета требования будут обязательны для всех субъектов хозяйствования, все остальные технические нормы и правила будут носить рекомендательный характер.

Запрет на новые налоги

Лукашенко также высказался и за то, чтобы налоговая сфера была предсказуемой и стабильной. По его словам, будет введет запрет на срок до 2020 года на введение новых налогов и повышение налоговых ставок.

"Думаю, на это надо пойти. Посмотрим, что у нас из этого получится", — сказал он.

Тезис о пятилетнем моратории на введение новых налогов был одним из пунктов предвыборной программы Лукашенко на прошедших президентских выборах.

Упрощение открытия бизнеса и саморегулирование

Лукашенко подчеркнул, что следует пойти и на устранение излишних административных барьеров. "Чтобы те, кто хотят открыть бизнес, могли сделать это не за год-полтора, а буквально сразу или в течение месяца, чтобы не было никаких бюрократических проволочек. Мы также закрепляем это в этих документах", — добавил белорусский президент.

В проекте декрета содержатся нормы, которые сводят к минимуму роль государства в регулировании бизнеса. Теперь субъекты хозяйствования будут сами отвечать перед обществом за свою деятельность, государство же будет осуществлять "необходимый уровень контроля".

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По ряду наиболее распространенных видов деятельности планируется ввести уведомительный порядок. Это касается бытовых, туристических услуг, деятельности в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство сельхозпродукции, стройматериалов и иных работ и услуг.

Лица, которые захотят заниматься такими видами деятельности, должны будут подать уведомление в местный исполком через систему "одно окно" либо отправить уведомление по почте. Можно будет также уведомить власти через портал электронных услуг. Уже на следующий день после этого гражданин будет вправе заниматься выбранной деятельностью.

Административные барьеры — получение справок, согласований и других разрешений — будут максимально упразднены.

В то же время будет установлена административная ответственность руководителя за обеспечение нормальной работы предприятия.

Порядок лицензирования усовершенствуют

Обсуждая документ, Лукашенко отметил, что в Беларуси уже немало сделано в плане усовершенствования процедур лицензирования. Однако, признал он, бизнес хотел бы в этом плане большей свободы.

Лицензированию будут подлежать лишь те виды деятельности, которые связаны с возможной угрозой причинения вреда государственным и общественным интересам, окружающей среде, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан.

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Проект указа о лицензировании подразумевает, что 3 из 36 лицензируемых в настоящее время видов деятельности будут отменены, отмена коснется и 20 составляющих виды деятельности работ, услуг.

Так, не надо будет получать лицензию на автоперевозки пассажиров, услуги полиграфии, деятельности по оказанию психологической помощи, а также связанной с оказанием юридических услуг (за исключением риэлтерских), контролем радиоактивного загрязнения, охраной юридическим лицом своих работников и принадлежащего ему имущества.

Прекращать действие лицензии или аннулировать ее сможет только суд.

Также предусмотрено, что с 1 июля 2018 года выдача лицензий будет осуществляться исключительно в электронном виде. Тем самым отменяется бумажная форма лицензии. Проектом указа предусматривается формирование и ведение единого реестра лицензий, содержащего данные о выданных лицензиях, внесении в них изменений.

Доступ к данным этого реестра будет открыт всем заинтересованным и обеспечиваться круглосуточно посредством сети Интернет на безвозмездной основе.