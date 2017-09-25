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"Были обещаны высокие цены". Силовики пытаются вернуть из России 200 млн долларов "дебиторки"
26.09.2017 15:20 — Новости Экономики | Tut.by
Каждый случай невозврата валютной выручки в страну будет находиться на контроле в правоохранительных органах. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Александр Конюк по итогам совещания в Москве с представителями субъектов товаропроводящих сетей (ТПС) белорусских предприятий по вопросам возврата валютной выручки в страну.
По последним оперативным данным, внешняя просроченная дебиторская задолженность составляет 498 млн долларов. При увеличении с начала года экспорта товаров на 21% внешняя «дебиторка» выросла на 7,1%, проблемная — на 5,9%, констатировали в Генпрокуратуре.
Наибольшая задолженность зафиксирована перед предприятиями Министерства промышленности — 298,1 млн долларов. В настоящее время Минский тракторный завод недосчитался 158,1 млн долларов (53%), Минский автозавод ‑ 74,3 млн долларов (24%), «Гомсельмаш» ‑ 23 млн долларов (7,7%). Следует отметить незначительное снижение с начала года задолженности на 5,2%, или на 16,3 млн долларов.
Выросла задолженность перед компаниями концерна «Белнефтехим» и предприятиями Министерства сельского хозяйства и продовольствия, составив соответственно 42,18 млн долларов и 43,1 млн долларов.
По данным Генпрокуратуры, с начала года внешняя просроченная дебиторская задолженность перед юридическими лицами без ведомственной подчиненности выросла на 62% и составила 59,5 млн долларов.
Неделю назад состоялось оперативное совещание в Генпрокуратуре, на котором рассматривалась ситуация с дебиторской задолженностью. Сегодня вопрос поднимался в стенах посольства Беларуси в Москве. Потому что наибольшая проблемная задолженность организациям Беларуси приходится на российских контрагентов и составляет 210 млн долларов.
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За июль дебиторская задолженность российских партнеров сократилась на 3,4%, просроченная задолженность снизилась на 4%. «Небольшое сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности перед белорусскими субъектами хозяйствования произошло, но ее общая сумма остается значительной. Поэтому естественен тот интерес, который к этому вопросу проявляет президент, — сказал генпрокурор (цитата по
Согласно имеющимся данным, одним из основных источников задолженности белорусских предприятий являются их товаропроводящие сети (55,4%), хотя в качестве изначальных целей создания этих структур определялись завоевание рынков и реализация продукции по ценам выше, чем при прямых продажах заводами-изготовителями. Поставленные цели не достигнуты, констатировал Александр Конюк. Поэтому некоторых дилеров предложено закрыть.
«Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных фактах потери со стороны материнских компаний управляемости собственными субъектами ТПС, которые бесконтрольно и без предварительной оплаты отгружают товар, оставляя его зачастую недобросовестным контрагентам, что привело в ряде случаев к причинению вреда государственным интересам, способствовало совершению хищений», пояснили TUT.BY в Генпрокуратуре.
По словам Александра Конюка, «ни один факт невозврата валютной выручки в страну не останется без внимания правоохранительных органов, в том числе российских, с которыми налажено тесное взаимодействие, любому случаю подобного развития событий будет дана принципиальная правовая оценка». В первом полугодии по искам прокуроров экономическими судами Беларуси взыскано более 58,5 млн долларов.
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Каждый случай невозврата валютной выручки в страну будет находиться на контроле в правоохранительных органах. Об этом заявил генпрокурор Беларуси Александр...
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