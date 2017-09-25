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Кадыров в Минске получил в подарок портрет отца и обсудил вопросы безопасности
26.09.2017 16:12 — Новости Экономики | Tut.by
Главе Чечни Рамзану Кадырову во время визита в Минск подарили графический портрет его отца — Ахмада Кадырова. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в instagram.
Подарок преподнесли молодые люди из чеченской диаспоры. «Мне работа очень понравилась, тронула за сердце. Я выразил искреннюю благодарность Хизри Асадулаеву и молодым людям, заказавшим портрет. Эта картина достойна лучшего и почетного места в нашем доме», — написал Кадыров.
Кадыров также сообщил, что во время визита обсудил вопросы национальной безопасности с с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.
«Мы с Виктором Александровичем обсудили возможные механизмы взаимодействия в ряде направлений и нашли полное взаимопонимание», — написал Кадыров.
Он также добавил, что они с Виктором Лукашенко уже давно являются «настоящими друзьями, между которыми сложились истинно братские отношения».
— Я это ценил и ценю! Двери Чечни и моего дома всегда открыты для Виктора Александровича!
Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил с визитом Минск 25 сентября. Он встретился с белорусским президентом,
«У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству», — написал Кадыров.
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Кадыров также сообщил, что во время визита обсудил вопросы национальной безопасности с с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.
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