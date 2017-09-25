ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кадыров в Минске получил в подарок портрет отца и обсудил вопросы безопасности

26.09.2017 16:12 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главе Чечни Рамзану Кадырову во время визита в Минск подарили графический портрет его отца — Ахмада Кадырова. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в instagram.

Подарок преподнесли молодые люди из чеченской диаспоры. «Мне работа очень понравилась, тронула за сердце. Я выразил искреннюю благодарность Хизри Асадулаеву и молодым людям, заказавшим портрет. Эта картина достойна лучшего и почетного места в нашем доме», — написал Кадыров.

 

Совершенно неожиданно получил в Минске бесценный подарок! Молодые люди из чеченской диаспоры заказали и подарили графический портрет самого дорогого для меня человека и ОТЦА, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Я видел сотни портретов Ахмат-Хаджи. Очень признателен автору каждого из них. Но Хизри Асадулаев совершенно по-иному подошёл к созданию образа Ахмат-Хаджи. На мой взгляд, он не стремился передать с фотографической точностью черты лица. Картина работы Асадулаева имеет глубокое содержание. Она ненавязчиво передаёт жизнь и борьбу Ахмат-Хаджи. За спиной прошлое, разруха, народная трагедия, впереди свет, мир, благополучие и процветание, к которым он вёл народ. Мне работа очень понравилась, тронула за сердце. Я выразил искреннюю благодарность Хизри Асадулаеву и молодым людям, заказавшим портрет. Эта картина достойна лучшего и почётного места в нашем доме. #Кадыров #Россия #Чечня #Художник #Картина

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov95) Сен 26 2017 в 2:12 PDT

Кадыров также сообщил, что во время визита обсудил вопросы национальной безопасности с с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.

«Мы с Виктором Александровичем обсудили возможные механизмы взаимодействия в ряде направлений и нашли полное взаимопонимание», — написал Кадыров.

Он также добавил, что они с Виктором Лукашенко уже давно являются «настоящими друзьями, между которыми сложились истинно братские отношения».

— Я это ценил и ценю! Двери Чечни и моего дома всегда открыты для Виктора Александровича!

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил с визитом Минск 25 сентября. Он встретился с белорусским президентом, посетил Минский автозавод.

«У меня остались самые приятные впечатления от нашей встречи. Я пригласил Александра Григорьевича посетить Чеченскую Республику во время очередного визита в Россию. Президент Беларуси подчеркнул, что с удовольствием приедет в Чечню, чтобы ознакомиться с республикой, осмотреть достопримечательности, дать новый импульс дружбе и сотрудничеству», — написал Кадыров.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кадыров также сообщил, что во время визита обсудил вопросы национальной безопасности с с помощником президента по национальной безопасности Виктором Лукашенко.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
"Были обещаны высокие цены". Силовики пытаются вернуть из России 200 млн долларов "дебиторки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика