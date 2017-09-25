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Литовские ученые выйдут из международного проекта Еврокомиссии по обеспечению безопасности БелАЭС

26.09.2017 16:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Ученые Института энергетики Литвы (ИЭЛ), консультирующие белорусских специалистов в области ядерной безопасности, не должны участвовать в финансируемом Еврокомиссией международном проекте по обеспечению безопасности строительства Белорусской АЭС, заявила 26 сентября балтийскому информагентству BNS министр образования и науки Литвы Юргита Пятраускене.

«С учетом политического контекста ученые ИЭЛ не должны участвовать в проекте БелАЭС», — цитирует чиновницу новостной портал delfi.lt.

Незадолго до заявления министра ее советник по высшему образованию Эугениюс Буткус сообщил агентству BNS: Беларусь сама обратилась в Еврокомиссию с просьбой исключить Литву из проекта «в силу ее жесткой позиции по вопросу о БелАЭС».

Он отметил, что ученые ИЭЛ выйдут из проекта, «если будет объявлена официальная позиция [Еврокомиссии] не участвовать». В то же время советник министра выступил за участие литовских представителей в этом проекте, поскольку, по его мнению, в этом случае Литва имела бы возможность «оказывать влияние в деле достижения обеспечения безопасности» БелАЭС.

Ранее глава ИЭЛ Сигитас Римкявичюс сообщил балтийскому информагентству, что цель этого проекта — внедрение в Беларуси западных стандартов ядерной безопасности, что, по его мнению, «приносит пользу». Тем не менее МИД Литвы потребовал от института пересмотреть свою позицию по поводу участия ученых в проекте.

Аналогичную позицию заняло также Министерство энергетики Литвы, официальный представитель которого Аурелия Вярницкайте заявила, что литовские организации не должны участвовать ни в каких проектах по БелАЭС, поскольку Вильнюс признал эту атомную станцию «угрозой для национальной безопасности».

 
 
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Ученые Института энергетики Литвы (ИЭЛ), консультирующие белорусских специалистов в области ядерной безопасности, не должны участвовать в финансируемом...

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