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Средняя пенсия в Беларуси - меньше 160 долларов

26.09.2017 17:41 — Новости Экономики | БДГ  
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Средний размер назначенных пенсий в Беларуси не превышает 160 долларов в эквиваленте.

При этом отмечается, что даже такой размер вдвое превышает установленный для пенсионеров бюджет прожиточного минимума.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на  данные Национального статистического комитета, в Беларуси средний размер назначенных в августе пенсий составил 300,3 рублей (или меньше 160 долларов в эквиваленте). Эта сумма в два раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

Средний размер пенсий по возрасту в августе составил 308,2 рублей, по инвалидности - 275,4 рублей; по случаю потери кормильца - 210,1 рублей, социальных пенсий - 183,7 рублей. 

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах июня в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября текущего года составляет 152 рублей. С 1 августа в Беларуси БПМ вырос  на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля.

 В органах по труду, занятости и социальной защите в августе на учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионеров.

Напомним, что недавно Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий.

 
 
 
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