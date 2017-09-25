Средняя пенсия в Беларуси - меньше 160 долларов

Средний размер назначенных пенсий в Беларуси не превышает 160 долларов в эквиваленте.

При этом отмечается, что даже такой размер вдвое превышает установленный для пенсионеров бюджет прожиточного минимума.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета, в Беларуси средний размер назначенных в августе пенсий составил 300,3 рублей (или меньше 160 долларов в эквиваленте). Эта сумма в два раза превышает бюджет прожиточного минимума для пенсионеров.

Средний размер пенсий по возрасту в августе составил 308,2 рублей, по инвалидности - 275,4 рублей; по случаю потери кормильца - 210,1 рублей, социальных пенсий - 183,7 рублей.

В соответствии с постановлением Министерства труда и социальной защиты бюджет прожиточного минимума для пенсионеров в ценах июня в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября текущего года составляет 152 рублей. С 1 августа в Беларуси БПМ вырос на 13,75 рубля и составит 197,57 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в августе на учете состояло 2 578,5 тыс. пенсионеров.