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Курсы валют: российский рубль обновил максимум

26.09.2017 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 сен — Sputnik. Российский рубль обновил максимум на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 сентября:

  • Доллар США — 1,9453
  • Евро — 2,3008
  • 100 российских рублей — 3,3825

Таким образом, на валютных торгах во вторник белорусский рубль укрепился только к евро. К доллару и российскому рублю "зайчик", наоборот, незначительно ослаб.

Во вторник стоимость 100 российских рублей в Беларуси установила новый исторический максимум. Так высоко курс RUB в последние годы не поднимался. Заметно укрепился за последние месяцы и евро. Доллар США показывает невысокую волатильность.

Укрепился российский рубль во вторник благодаря росту цен на нефть. Так, баррель "черного золота" марки Brent во вторник достигал стоимости в 58 долларов, однако к вечеру цена снова начала несколько снижаться.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Во вторник белорусский рубль подешевел не только к российскому рублю, но и к доллару.

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