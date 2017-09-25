Курсы валют: российский рубль обновил максимум

МИНСК, 26 сен — Sputnik. Российский рубль обновил максимум на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, свидетельствуют данные БВФБ.

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 сентября:

Доллар США — 1,9453

Евро — 2,3008

100 российских рублей — 3,3825

Таким образом, на валютных торгах во вторник белорусский рубль укрепился только к евро. К доллару и российскому рублю "зайчик", наоборот, незначительно ослаб.

Во вторник стоимость 100 российских рублей в Беларуси установила новый исторический максимум. Так высоко курс RUB в последние годы не поднимался. Заметно укрепился за последние месяцы и евро. Доллар США показывает невысокую волатильность.

Укрепился российский рубль во вторник благодаря росту цен на нефть. Так, баррель "черного золота" марки Brent во вторник достигал стоимости в 58 долларов, однако к вечеру цена снова начала несколько снижаться.