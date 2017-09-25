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Курсы валют: российский рубль обновил максимум
26.09.2017 17:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 сен — Sputnik. Российский рубль обновил максимум на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, свидетельствуют данные БВФБ.
Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов 26 сентября:
Таким образом, на валютных торгах во вторник белорусский рубль укрепился только к евро. К доллару и российскому рублю "зайчик", наоборот, незначительно ослаб.
Во вторник стоимость 100 российских рублей в Беларуси установила новый исторический максимум. Так высоко курс RUB в последние годы не поднимался. Заметно укрепился за последние месяцы и евро. Доллар США показывает невысокую волатильность.
Укрепился российский рубль во вторник благодаря росту цен на нефть. Так, баррель "черного золота" марки Brent во вторник достигал стоимости в 58 долларов, однако к вечеру цена снова начала несколько снижаться.
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Во вторник белорусский рубль подешевел не только к российскому рублю, но и к доллару.
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