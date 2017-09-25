«Вот такой здоровый бизнес у нас в стране!», — восклицает вице-премьер Анатолий Калинин, когда хозяин «Амкодора» Александр Шакутин поднимает 60-килограммовую штангу на открытии нового спортивного комплекса YESTODAY в Минске. Мы тоже побывали на торжественном запуске этого объекта за 4 миллиона долларов, который по идее призван помочь развитию тенниса в стране. Как выглядит этот премиальный ФОК , кто его построил и за сколько хочет окупить — в нашем материале.





«Мы бросили клич: кто из бизнесменов может быть полезен нашей стране»

Новый спортивный комплекс находится на улице Евфросиньи Полоцкой, 4 — прямо за храмом Божией Матери «Всех скорбящих радость».





Он построен в рамках программы государственно-частного партнерства по развитию большого тенниса в Беларуси, инициированной хозяином «Амкодора» и экс-главой федерации тенниса Александром Шакутиным. Согласно ней, в 2015 году президент безвозмездно выделил бизнесменам десять участков для строительства спортивных комплексов с кортами. Задача заключалась в том, чтобы сделать теннис более доступным и близким спортом для белорусов.

«Тогда мы просто бросили клич: кто из бизнесменов может быть полезен нашей стране. Не с точки зрения зарабатывания денег, а с точки зрения социальной ответственности перед обществом. И тогда нашлось несколько человек, которые поддержали эту инициативу и изъявили желание. И среди них был Дмитрий [Старков], с которым мы тогда познакомились», — рассказывает Шакутин.

Дмитрий Старков ранее не был замечен как публичный бизнесмен. Он рассказал нам, что занимается дистрибуцией кинопродукции в России, давно увлекается теннисом, а его сын — чемпион Беларуси по этому виду спорта.



Дмитрий Старков.

Вместе с российским партнером, который «тоже теннисист и спортсмен», Дмитрий учредил компанию «СК-7» и менее чем за год они построили спортивный комплекс YESTODAY. По словам Старкова, объект обошелся примерно в 4 миллиона долларов, большая часть из которых инвестирована его партнером из РФ.





Во время строительства Старков постоянно консультировался с Александром Шакутиным, который, будучи у руля федерации, вывел белорусский теннис на новый уровень. «Я ему постоянно докладывал о ходе работы, были как формальные отчеты, так и много неформальных встреч», — рассказывал недавно Дмитрий.

«Инвестиционный климат в нашей стране на высоком уровне»

Сегодня же на открытие спортивного центра пришел не только Шакутин, но и другие высокопоставленные гости во главе с вице-премьером Анатолием Калининым. Высокий чиновник и хозяин «Амкодора» тесно общались между собой и какой-то формальной дистанции между ними не ощущалось.





Кроме того, на мероприятие пришли зампред Мингорисполкома Игорь Юркевич, глава Фрунзенского района Артем Цуран, совладелец «5 элемента» Андрей Балабин и другие.

В своей торжественной речи Дмитрий Старков поблагодарил Александра Лукашенко и Александра Шакутина за возможность построить здесь теннисный центр. «Смело могу сказать, что инвестиционный климат в нашей стране на высоком уровне», — добавил он в конце выступления и попросил произнести речь Шакутина.

«Есть вице-премьер», — отшутился бизнесмен, но под бурные аплодисменты вышел и сказал приветственные слова.



Слева направо: Шакутин, Калинин и совладелец «5 элемента» Балабин.

«Я очень рад, что в стране есть такие люди как Дима Старков, которые разделяют политику нашего государства и политику нашего президента, и вкладывают в такое, может быть, не совсем состоятельное с точки зрения бизнеса дело», — сказал он. После этого Дмитрий Старков провел для почетных гостей небольшую экскурсию.



Мелита Станюта.

«Вот такой здоровый у нас бизнес в стране»

Первым делом идем на крытые теннисные корты. Там гостей знакомят с директором теннисной школы, мастером спорта международного класса Ириной Орлик и главным тренером, хорватом Робертом Крнковичем. В основном месяц занятий на теннисном корте обойдется в 230 рублей, а детские абонементы будут стоить от 105 рублей.

Калинину и Шакутину дарят на память ракетки и предлагают сыграть. Гости соглашаются и хозяин «Амкодора» побеждает в розыгрыше со второго удара.

















«Приглашаю вас на [ответный] хоккейный матч!», — смеется вице-премьер и мы попадаем на открытые корты с мягким грунтом. На фоне их живописно смотрятся купола храма Божией Матери «Всех скорбящих радость». Кто-то из гостей шутит, что на занятия можно приглашать святых отцов.

«Приходили уже. Приценивались», — отвечает кто-то из представителей YESTODAY.









«Если бы в Минске сегодня было двадцать таких центров, то они все были бы заняты с утра до ночи», — говорит Шакутин Калинину и мы направляемся в тренажерный зал.

Фитнес с тренажерным залом и бассейном работают обособленно от теннисного центра, то есть по собственной программе. В клубную годовую карту ФОКа входит посещение и фитнес-зала, и бассейна, и парилок. Все тренажеры тут американские, и среди них есть любимый тренажер Дженнифер Лопес для бедер.



















Но мужчин сейчас интересовало не это, а более понятные упражнения. «Александр Васильевич хочет вес взять!», — громко сообщил кто-то и Шакутин направился к штанге. Но 55 килограмм одной рукой поднять не получилось, но в итоге он взял 60 на две.

«Александр Васильевич, не жалеешь ты себя», — комментировали происходящее бизнесмены. «Вот такой здоровый у нас бизнес в стране!», — восклицал вице-премьер.





«Желающих участвовать в социальном строительстве очень мало»

Что же касается бизнеса Старкова, то окупить его он планирует примерно за 7−8 лет, но «по факту будет больше». Но Шакутин говорит, что вовсе не это главное в данном случае.

— Есть бизнесмены, которые думают о здоровье нации. Не надо искать только экономическую составляющую для человека быть полезным обществу, ведь есть еще состояние души и психологические аспекты, которые движут такими людьми как Дмитрий.

Но все же таких людей не много, признает экс-глава федерации тенниса.

— Если бы сегодня в стране появились желающие создать такой центр и не жалели своих денег на социальную сферу, я бы нашел еще [земельные участки] и, я думаю, президент бы поддержал. Еще таких 20, 30, 40 человек мы бы поддержали и дали бы землю. Но к большому сожалению, желающих участвовать в социальном строительстве, где нет доходной части, а только расходная, очень мало.





К слову, в рамках этой же программы свой теннисный центр в Минске строит и Шакутин. Да и вообще у обывателя складывается впечатление, что он и не покидал пост главы федерации, который весной коллега по президентской команде Сергей Тетерин.

— Я никакой должности в теннисе сейчас я не занимаю, но теннис — это часть моей жизни. Меня сегодня невозможно оторвать от тех людей, которые мне близки, дороги. Я отслеживаю каждый их теннисный матч. Это уже составляющая моей жизни. И я не могу отделить Сашу Соснович, Арину Соболенко и я очень хочу, чтобы они состоялись как великие теннисисты. А они состоятся вне всякого сомнения.





Но не секрет, что сегодня большой теннис доступен далеко не большинству белорусов с точки зрения финансов. Да и сам клуб YESTODAY не отрицает своего позиционирования как премиальный. Например, цена годовой стандартной клубной карты с учетом заморозки одного месяца — 1200 долларов. В продаже будут также клубные карты Black для vip-клиентов, с большим количеством бонусов. Ее цена — 1800 долларов. Но даже при таком раскладе Шакутин считает, что окупить 4−5 миллионов долларов тут будет сложно.

— Это очень большие деньги и такие деньги практически не окупаются на социальных объектах.