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Кобяков обсудил с губернатором Новосибирской области актуальные вопросы сотрудничества
26.09.2017 19:36 — Новости Экономики | БелТА
Андрей Кобяков и Владимир Городецкий
26 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел сегодня в Новосибирске встречу с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, а также возможность расширения взаимодействия в различных областях.
Глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Новосибирск 26-27 сентября. Завтра пройдут переговоры Андрея Кобякова с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
Предусмотрено также посещение премьер-министром Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А.Чаплыгина, медицинского технопарка, ООО "Сибэлектропривод".-0-
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26 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел сегодня в Новосибирске встречу с губернатором Новосибирской области...
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