Кобяков обсудил с губернатором Новосибирской области актуальные вопросы сотрудничества

Андрей Кобяков и Владимир Городецкий

26 сентября, Новосибирск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел сегодня в Новосибирске встречу с губернатором Новосибирской области Владимиром Городецким, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества, а также возможность расширения взаимодействия в различных областях.

Глава белорусского правительства посещает с рабочим визитом Новосибирск 26-27 сентября. Завтра пройдут переговоры Андрея Кобякова с полномочным представителем президента России в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

Предусмотрено также посещение премьер-министром Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А.Чаплыгина, медицинского технопарка, ООО "Сибэлектропривод".-0-