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«Белоруснефть» впервые начала бурение скважин в Украине
26.09.2017 22:51 — Новости Экономики | БДГ
Специалисты ПО «Белоруснефть» впервые в истории компании начинают бурить скважины в Украине.
Речь идет о начале работы на четырех скважинах в Полтавской области, что стало результатом победы в тендере.
Первую скважину № 25 Семиренковского газоконденсатного месторождения уже начали строить. Ее глубина составит 5 714 м.
Контракт на бурение четырех скважин заключен с частной газодобывающей компанией «ДТЭК Нефтегаз» на украинско-белорусском экономическом форуме, который прошел в конце июля в Киеве.
Строительство скважин планируется закончить в 2019 году. А в ближайшие дни белорусские нефтяники в той же Полтавской области заканчивают работы по так называемому гидроразрыву пласта. После собираются приступить к проведению 3D-сейсморазведки на одном из месторождений углеводородов.
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Специалисты ПО «Белоруснефть» впервые в истории компании начинают бурить скважины в Украине. Речь идет о начале работы на четырех скважинах в Полтавской области,...
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