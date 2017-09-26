«Белоруснефть» впервые начала бурение скважин в Украине

Специалисты ПО «Белоруснефть» впервые в истории компании начинают бурить скважины в Украине.

Речь идет о начале работы на четырех скважинах в Полтавской области, что стало результатом победы в тендере.

Первую скважину № 25 Семиренковского газоконденсатного месторождения уже начали строить. Ее глубина составит 5 714 м.

Контракт на бурение четырех скважин заключен с частной газодобывающей компанией «ДТЭК Нефтегаз» на украинско-белорусском экономическом форуме, который прошел в конце июля в Киеве.

Строительство скважин планируется закончить в 2019 году. А в ближайшие дни белорусские нефтяники в той же Полтавской области заканчивают работы по так называемому гидроразрыву пласта. После собираются приступить к проведению 3D-сейсморазведки на одном из месторождений углеводородов.