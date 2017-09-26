Основатель одного из крупнейших частных бизнесов Беларуси Алексей Жуков продает 75% долю в «Алютехе» одному из своих главных конкурентов — немецкой компании Hoermann, пишет «Ежедневник» .



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Как выснил «Ежедневник», информация о намечаемом вхождении крупнейшего в Европе производителя гаражных и промышленных ворот и перегрузочной техники в капитал «Алютеха» была размещена на сайте Федерального управления по вопросам конкуренции ( Bundeswettbewerbsbehoerde ) еще в середине июля. На рассмотрение этого ведомства, в частности, была вынесена сделка по приобретению Группой компаний Hoermann 75% доли в зарегистрированной на Кипре компании Elutek Investments.

Elutek Investments принадлежат активы Группы компаний «Алютех», а Алексей Жуков является одним из владельцем Elutek Investments. Это вытекает из документов, обнародованных в сентябре этого года Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) . Дело в том, что для закрытия сделки необходимы одобрения регуляторов, на территории которых находится бизнес «Алютеха». В Киеве Группе компаний «Алютех» с 2004 года принадлежит фабрика по выпуску секционных ворот «Алютех-К».

В сентябре АМКУ одобрил приобретение компанией «Elutek Beteiligungs GmbH совместно с физическим лицом гражданином Республики Беларусь А. Жуковым контроля над компанией Elutek Investments Ltd.». По информации заявителя, компания Elutek Investments Ltd. «осуществляет управление корпоративным правами субъектов хозяйствования Группы компаний «Алютех», в которую входят 6 производственных предприятий и более 25 сбытовых компаний в Чехии, Беларуси, России, Украине, Германии и Австрии. Что касается компании Elutek Beteiligungs, то указано, что она «связана отношениями контроля с компанией Hoermann KG Ichtershausen и физическими лицами — гражданами Германии, членами семьи Херманн». Hoermann является семейной компанией и ей сегодня владеют Томас, Мартин и Кристоф Херманн.

В Группе компаний «Алютех» на запрос «Ежедневника» сначала заявили, что «мы слухи не комментируем». Никакого комментария мы не дождались и после направления информации о сделке из архивов Bundeswettbewerbsbehoerde и АМКУ. Поэтому подробностями сделки по суммам, условиям и пр. «Ежедневник» пока не располагает.

Между тем, по материалам АМКУ известно, что акционерным договором предумострены «ограничительные условия» для остающегося пока миноритарием Группы компаний «Алютех» Алексея Жукова.

Согласно им, Алексей Жуков «обязуется ни прямо, ни косвенно, ни за свой, ни за чей счет не осуществлять любую деятельность, которая конкурирует с деятельностью Группы «Алютех». Также отмечено, что действие положения об ограничительных условиях продлится на протяжении того времени, пока Алексей Жуков является совладельцем Elutek Investments и в течение трех лет после того, как он выйдет из этого бизнеса и из компаний группы «Алютех».

ГК «Алютех», которую в 1996 году создал авиационный инженер Алексей Жуков, до 2016 года считалась одним из самых успешных частных бизнесов Беларуси. Холдинг, в состав которого входят три производственные предприятия в Беларуси и по одному заводу в России и Украине, освоил выпуск современных роллетных систем и секционных ворот и стал одним из лидеров на рынке СНГ. С начала 2010-х годов компания отправилась покорять Европу, открыв сначала логистический склад и дистрибуционный бизнес в Чехии, а в 2013 году купив одного из лидеров рынка ЕС — немецкую компаню Guenther-Tore Systems. Одновременно была начата многомиллионая (свыше 90 млн евро) программа по модернизации и расширению мощностей, под реализацию которой Алексеем Жуковым были привлечены ресурсы Международной финансовой корпорации (в 2010 году — 22 млн евро и в 2012 году — 25 млн евро) и «Приорбанка» (20 млн евро). В 2013 году Алексей Жуков был лично награжден президентом Александром Лукашенко орденом Отечества III степени. «Вручение ордена — это дополнительный импульс к наращиванию потенциала нашего холдинга и его дальнейшему развитию», — сказал тогда по этому поводу бизнесмен.

По мнению экспертов «Ежедневника», огромные кредиты, взятые накануне «схлопывания» главного рынка в ЕЭАС, и оказавшаяся «проблемной» покупка в Германии, стали причинами того, что Алексей Жуков, еще недавно входивший в первую десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, вынужден сегодня продавать бизнес. Кроме того, компания привлекала ресурсы ЕАБР.

Европейский рынок не смог перекрыть тех потерь, которые понес во время кризиса в России, Беларуси и Украине «Алютех». Более того, белорусский бизнесмен столкнулся на новом заводе в Германии с «межкультурным конфликтом».

«Здесь была своя проблема — межкультурный конфликт. Руководством западного предприятия сложно воспринималось то, что мы пришли на их рынок, да еще и учить стали. Обычно же западные компании обучают наши. Им тяжело было понять, почему мы такие умные. Они со своими устоявшимися процессами и устаревшими продуктами долго сопротивлялись. Приходилось ломать все», — рассказывал в СМИ о проблемах с управлением новым активом Алексей Жуков. В 2016 году они привели к тому, что отношении немецкого завода неожиданно была начата процедура банкротства, введено внешнее управление и был поставлен вопрос о сокращении его 224 работника. Представители «Алютеха» тогда заявляли, что это является продолжением реструктуризации немецкого подразделения, предполагающей перенос его мощностей в Беларуси и сохранение в Германии только дистрибуционной структуры. Завершить этот процесс планировалось до конца 2016 года. Но в итоге все вылилось сначала в поглощение Hoermann немецкого актива белорусской компании ( на ее сайте в описании структуры бизнеса завод в Германии уже отсутствует), а потом и самого «Алютеха».