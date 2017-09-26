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Малообеспеченных граждан в Беларуси стало больше

27.09.2017 09:54 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 сен – Sputnik. В первом полугодии 2017 года 6% населения страны имели реальные доходы меньше бюджета прожиточного минимума, свидетельствуют оперативные данные Национального статистического комитета Беларуси.

Малообеспеченных граждан в Беларуси стало больше
© Sputnik/
Средняя зарплата белорусов в августе выросла почти на 17 рублей

По белорусскому законодательству граждане, имеющие располагаемые ресурсы (зарплаты, пенсии, доходы от ведения подсобных хозяйств, вкладов, предпринимательской и ремесленной деятельности – Sputnik) ниже бюджета прожиточного минимума, считаются малообеспеченными, то есть проживают за чертой бедности.

Для сравнения, в первом полугодии 2016 года доля малообеспеченных граждан в стране составляла 5,5%.

В первом полугодии текущего года расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 186,1 рубля в месяц.

В Белстате также отметили, что в то же время номинальная зарплата работников в Беларуси (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-августе текущего года составила 784,5 рубля. При этом средняя зарплата по стране выросла на 16,9 рубля или на 2% за август по сравнению с июлем и составила 844,4 рубля. 

Бюджетники в январе-августе получали в среднем 592,5 рубля в месяц, в том числе в августе – 599,9 рубля, что на 11,5 рубля, или на 1,9% меньше, чем в июле 2017 года.

Средний размер назначенных в августе пенсий составил 300,3 рубля, что в два раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для пенсионеров. 

Средний размер пенсий по возрасту в августе составил 308,2 рубля; по инвалидности – 275,4 рубля, по случаю потери кормильца — 210,1 рубля. Социальные пенсионеры в августе получали пенсии в размере 183,7 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в августе на учете состояло 2 миллиона 578,5 тысячи пенсионеров.

 
Теги: Минск
 
 
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За полгода доходы ниже бюджета прожиточного минимума в стране получали примерно 6% населения страны.

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