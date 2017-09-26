Малообеспеченных граждан в Беларуси стало больше

МИНСК, 27 сен – Sputnik. В первом полугодии 2017 года 6% населения страны имели реальные доходы меньше бюджета прожиточного минимума, свидетельствуют оперативные данные Национального статистического комитета Беларуси.

По белорусскому законодательству граждане, имеющие располагаемые ресурсы (зарплаты, пенсии, доходы от ведения подсобных хозяйств, вкладов, предпринимательской и ремесленной деятельности – Sputnik) ниже бюджета прожиточного минимума, считаются малообеспеченными, то есть проживают за чертой бедности.

Для сравнения, в первом полугодии 2016 года доля малообеспеченных граждан в стране составляла 5,5%.

В первом полугодии текущего года расчетная величина бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения составила 186,1 рубля в месяц.

В Белстате также отметили, что в то же время номинальная зарплата работников в Беларуси (без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-августе текущего года составила 784,5 рубля. При этом средняя зарплата по стране выросла на 16,9 рубля или на 2% за август по сравнению с июлем и составила 844,4 рубля.

Бюджетники в январе-августе получали в среднем 592,5 рубля в месяц, в том числе в августе – 599,9 рубля, что на 11,5 рубля, или на 1,9% меньше, чем в июле 2017 года.

Средний размер назначенных в августе пенсий составил 300,3 рубля, что в два раза превышает бюджет прожиточного минимума (БПМ) для пенсионеров.

Средний размер пенсий по возрасту в августе составил 308,2 рубля; по инвалидности – 275,4 рубля, по случаю потери кормильца — 210,1 рубля. Социальные пенсионеры в августе получали пенсии в размере 183,7 рубля.

В органах по труду, занятости и социальной защите в августе на учете состояло 2 миллиона 578,5 тысячи пенсионеров.