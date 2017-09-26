Беларусь не пустит к себе свинину из ряда регионов России из-за АЧС

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из Нижегородской, Тамбовской, Новгородской и Ростовской областей России в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода республики.



© Sputnik/ Алексей Даничев Польша хочет построить забор на границе с Беларусью из-за АЧС

В минувшем и нынешнем году Беларусь продолжала вводить временные ограничения на ввоз свинины из различных стран мира, в том числе из России и Украины. В феврале 2017 года Россельхознадзор вводил ограничения для республики из-за АЧС. В минувшем году правительство Беларуси приняло специальную программу по борьбе с АЧС на период до 2020 года.

Как пояснили в Минсельхозпроде, Международное эпизоотическое сообщило о новых вспышках АЧС в этих четырех регионах России.

"В связи с этим принимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из данных регионов живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок растительного и животного происхождения и другой продукции", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что крупные свиноводческие комплексы, фермы и хозяйства всех форм собственности Беларуси должны принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты.

Как ранее сообщалось, вспышки АЧС были зафиксированы в Беларуси в 2013 году. Борьба властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 2013 года. Из-за недостатка свинины на внутреннем рынке цены на мясо значительно выросли: за 2014 год свинина на внутреннем рынке подорожала почти в 1,6 раза.