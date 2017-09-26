В субботу, 30 сентября, одна из старейших белорусских партий БНФ будет выбирать нового лидера. Нынешний председатель Алексей Янукевич занимал эту должность с 2009 года.

На место председателя сейчас претендуют пять человек. TUT.BY задал им три вопроса, чтобы узнать:

1. Чем они лучше остальных кандидатов;

2. Какая, по их мнению, основная задача партии сегодня;

3. Что они изменят в БНФ, если придут к власти.

Григорий Костусев

60 лет. Политик, один из заместителей председателя БНФ. В партии с 1990-х годов. В 1993 году стал главой Шкловской районной организации БНФ, с 1996 года стал членом Совета БНФ. Был председателем Могилевской областной организации БНФ, а с 2009 является заместителем главы БНФ и ОО «Возрождение». Занимал должность депутата местных советов. В 2006 году был доверенным лицом кандидата в президенты Александра Милинкевича. В 2010 году сам выдвигался на пост главы государства.

Григорий Костусев. Фото: TUT.BY

1. У мяне паболей досведу, чым у іншых. Таму у арганізацыйным плане я магу працаваць лепш. Думаю, гэта асноўнае.

2. БНФ — гэта партыя, якая адстойвае інтарэсы Рэспублікі Беларусь і беларускага народу. І партыя павінна заставацца абаронцам інтарэсаў нашай краіны і людзей.

3. Не казаць, што я буду мяняць усё, бо тыя працэсы, якія ў апошнія часы ідуць у БНФ — напрыклад, прыцягненне моладзі, вельмі паспяховыя і я бы іх не мяняў, а наадварот працягваў працаваць у гэтым накірунку. За апошні час у БНФ прыйшлі каля 600 маладых людзей і гэта вельмі добра. Яшчэ я бы разгарнуў такі накірунак працы, як адраджэнне структураў БНФ у рэгіёнах, дзе яны па розных прычынах сёння арганізацыйна не аформлены. Людзі ёсць, але лідараў у ніх няма, трэба выбіраць лідараў і зноў распачынаць працу ў суполках. Яшчэ я бы хацеў, каб у партыю вярнуліся тыя людзі, якія доўгі час былі ў партыі і адышлі ад дзейнасці па розных прычынах. А гэтыя людзі — наш залаты запас і яны гатовы працаваць на развіццё нашай краіны.

Илья Добротвор

36 лет. Предприниматель, руководитель Минской районной организации БНФ. Самый молодой и многодетный из всех кандидатов — у Добротвора пятеро детей. В 2010 году подавал документы на регистрацию инициативной группы на пост президента. Кандидату было 29, при том, что на пост президента может претендовать лишь 35-летний белорус, да и инициативная группа состояла из одного Добротвора. ЦИК активисту, конечно, отказал. Участвовал в парламентских выборах по Сенницкому округу в Минском районе,. В парламент Добротвор не прошел, но получил больше всего голосов среди оппозиционеров — 19%. Выступает против насильственной и брутальной белорусизации.



Фото: TUT.BY

1. Мое главное преимущество, которое бросается в глаза, — молодость. Еще, конечно, стремление учиться, то, что я не боюсь диалога с оппонентами и моя договороспособность — легко нахожу общий язык с людьми. Я не критикую, не перехожу на личности, с оппонентами всегда пытаюсь найти общее решение.

2. Основная задача любой партии в любой стране — это, безусловно, приход к власти. Если нет такой задачи, то это не партия, а общественное объединение. На данный момент у БНФ главная задача — удержаться на плаву и участвовать в выборах местных депутатов. И тут у меня с нынешним руководством БНФ видение немного отличается: если оно делает ставку на количество кандидатов в местные депутаты, то я ставлю на их качество. Я считаю, что пусть их лучше будет меньше, но они будут лучшими. Потому что зачастую получается, что кандидаты от оппозиции даже на свободных и честных выборах не имеют шансов на победу. Поэтому надо внутри партии проводить качественный отбор, ведь партия — это юридическая школа и активистов надо учить через тренинги, семинары, участие в дискуссиях, участие в программах кандидатов. При этом дискуссии должны быть с оппонентами, а не только с однопратийцами. Ведь дискуссии в белорусской оппозиции напоминают междусобойчик: встретились люди, которые, например, поддерживают Украину. И вот они сидят и обсуждают, как хорошо, что они все придерживаются одного мнения в этом вопросе. Я считаю, что надо идти в другой лагерь и искать другое видение на все острые вопросы. Для меня главная примета единомышленника — это желать своей стране независимости. Если ты этого хочешь — мы с тобой в одной лодке. А все остальное подвергается обсуждению.

Поэтому парламент должен быть местом для дискуссий, местом для разных мнений. Оппозиция должна вернуться в местные советы, в парламент. Мы должны показать власти, что оппозиция — это не плохо, оппозиция во всем мире — это лакмусовая бумажка для ситуации в стране и для самой власти. Власти нужен реальный оппонент — волк в лице оппозиции, чтобы она не закостенела.

3. Говорить о каких-то кардинальных переменах рано, потому что для начала надо провести ревизию, понять, что есть сейчас. Безусловно, я хочу объединить партию БНФ с КХП БНФ. Разлад длится слишком давно, хотя на самом деле нам делить нечего. И взаимопонимание на уровне активистов есть, нет его лишь у руководства. Я имею преимущество: никаких личных обид, которые бы я смешивал с политикой, как делает большинство наших лидеров, у меня нет. На выборы я иду открыто и честно, пусть партийцы выбирают, кто им больше нравится. Кого они считают более полезным для партии, кто сможет принести больше пользы не себе, а ей.

Ольга Дамаскина

43 года. Единственная женщина-кандидат в лидеры БНФ, руководитель Новополоцкой районной организации. Участвовала в парламентских выборах прошлого года — выдвигалась депутатом по одному из округов Полоцка. За участие в выборах была уволена из Музея традиционного ручного ткачества Поозерья, в котором проработала 16 лет.

1. Я магу з усімі дамовіцца, я не дзялю людзей на горшых і лепшых, на нашых і не нашых. Я лічу, што мы ў партыі ўсе павінны быць камандай, нягледзячы на тое, у каго якія думкі. Каманда тым і моцная, што ў ёсць розныя думкі і з гэтых розных думак потым можна прыйсці да нейкага правільнага балансу.

2. Партыя БНФ заўсёды была і застаецца той партыяй, якая абараняе нацыянальныя інтарэсы, нацыянальныя каштоўнасці: веру, традыцыі, мову. Другой такой партыі ў краіне няма.

3. Я б больш увагі надала таму, каб захаваць тыя структуры партыі, якія ёсць у рэгіёнах і заснаваць новыя там, дзе іх няма. А яшчэ зрабіць партыю цікавай для моладзі, каб яна прыходзіла да нас. Бо ў нас шмат моладзі, якая цягнецца да нацыянальных каштоўнасцей. І ў партыі яны змогуць атрымаць адукацыю, аднадумцаў і навучыцца не шукаць лідараў, а быць лідарамі самім.





Александр Толстыко

44 года. Предприниматель, активист партии БНФ. Экс-кандидат в депутаты от БНФ на прошлых парламентских выборах. Запомнился избирателям своими шокирующими заявлениями и пикетами , которые проводил вместе с однопартийцев и Владимиром Подголом. На пикет к ГУМу кандидаты пришли с репродукцией картины Александра Марочкина «Белорусские куклы». Первый раз картину украли, второй раз Толстыко и Подгол поместили картину вместе с портретом Ермошиной в клетку.



Александр Толстыко (слева) и Владимир Подгол во время акции в ходе избирательной кампании 2016 года.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

1. Я не горш астатніх кандыдатаў. І гэтым я лепш. Тым больш, мае дзеянні як кандыдата ў дэпутаты ад партыі БНФ, так і кандыдата ў лідары партыі, будуюцца толькі на рашэннях партыі і беларускага народу. Таму я і лепш астатніх.

2. Асноўная задача партыі - гэта адраджэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь, яе суверэнітэту.

3. У праграме і партыі БНФ ёсць пункты, якія трэба змяніць. Напрыклад, пункт, які не падтрымлівае суверэнітэт Беларусі — гэта уваход краіны ў блок НАТА. Яго трэба выключыць. А яшчэ, я лічу, партыі трэба прапаноўваць больш ідэй дзеючай уладзе. Бо на сваёй практыцы я ведаю, што каля 40% прапаноў, якія я прыносіў мясцовай уладзе ці прэзідэнту Лукашэнку, былі выкананы рознымі міністэрствамі і органамі ўлады.

Игорь Ляльков

46 лет. Один из заместителей сегодняшнего лидера БНФ. Учился в Сорбоннском университете и Центре восточноевропейских исследований Варшавского университета. Работал в Государственном комитете по архивам и делопроизводству.



Фото: БНФ

1. Мая галоўная перавага — гэта тое, што маё вылучэнне на пасаду лідара партыі падтрымала найбуйнейшая партыйная арганізацыя БНФ у краіне — Мінская гарадская арганізацыя. Гэта паказвае, што мне давяраюць. Думаю, такой падтрымкі не мае ні адзін з кандыдатаў.

2. Асноўная задача партыі БНФ на сёння — гэта карэннае паляпшэнне матэрыяльна-фінансавага стану партыі і пашырэнне партыйных шэрагаў. Апошняе планую рабіць за кошт моладзі, а таксама прыцягненнем у партыю такіх катэгорый як жанчыны і бізнэсоўцы. Гэты тыя людзі, якіх нам не хапае. Таксама трэба адраджаць партыйныя суполкі там, дзе яны былі у канцы 80-х — пачатку 90х гадоў і там, дзе іх ўжо няма.

3. Мая задача — карэнным чынам змяніць менеджмент партыі, які вельмі састарэлы, не адпавядае рэаліям 21 стагоддзя. Таму і такія дастаткова сумныя вынікі з матэрыяльна-фінансавым становішчам і з пашырэннем шэрагаў партыі.

ОПРОС За кого из кандидатов проголосовали бы вы? Григорий Костусев

Илья Добротвор

Ольга Дамаскина

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