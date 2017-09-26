Анна Бахтина обжаловала в суде решение Минюста о лишении ее лицензии адвоката

Адвокат Анна Бахтина обжаловала решение Министерства юстиции Беларуси о лишении ее адвокатской лицензии.



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Жалоба в суд Московского района направлена 26 сентября по почте, сообщила БелаПАН Бахтина.

«Прошу признать это постановление, вынесенное Министерством юстиции 14 сентября, незаконным и необоснованным. Прошу также приостановить исполнение данного постановления до принятия решения суда и вступления его в законную силу», — рассказала адвокат.

12 сентября квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции во время внеочередной аттестации адвокатов признала Бахтину «недостаточно квалифицированной». 14 сентября Минюст на основании заключений квалификационной комиссии принял решение о прекращении действия выданной Бахтиной лицензии на право осуществления адвокатской деятельности. Правозащитники потребовали остановить вмешательство госорганов в деятельность адвокатуры.

Анна Бахтина связывает решение Минюста с тем, что она защищала блогера Эдуарда Пальчиса, а также Мирослава Лозовского, фигуранта еще не завершенного дела «Белого легиона».

Бахтина — известный в Беларуси специалист с 13-летним прокурорским стажем и 25-летним стажем адвокатской деятельности. Последние десять лет она защищала многих фигурантов резонансных дел с политической окраской. В частности представляла интересы Халип, блогера Пальчиса, а также Лозовского из «Белого легиона».