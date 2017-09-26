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Анна Бахтина обжаловала в суде решение Минюста о лишении ее лицензии адвоката
27.09.2017 11:08 — Новости Экономики | Tut.by
Адвокат Анна Бахтина обжаловала решение Министерства юстиции Беларуси о лишении ее адвокатской лицензии.
Жалоба в суд Московского района направлена 26 сентября по почте, сообщила БелаПАН Бахтина.
«Прошу признать это постановление, вынесенное Министерством юстиции 14 сентября, незаконным и необоснованным. Прошу также приостановить исполнение данного постановления до принятия решения суда и вступления его в законную силу», — рассказала адвокат.
12 сентября квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции во время внеочередной аттестации адвокатов
Анна Бахтина связывает решение Минюста с тем, что она защищала блогера Эдуарда Пальчиса, а также Мирослава Лозовского, фигуранта еще не завершенного дела «Белого легиона».
Бахтина — известный в Беларуси специалист с 13-летним прокурорским стажем и 25-летним стажем адвокатской деятельности. Последние десять лет она защищала многих фигурантов резонансных дел с политической окраской. В частности представляла интересы Халип, блогера Пальчиса, а также Лозовского из «Белого легиона».
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Жалобу в суд Московского района адвокат, защищавшая Ирину Халип и Мирослава Лазовского из "Белого легиона" направила в конце сентября.
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